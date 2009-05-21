Başbakan'a hakarete 4'er bin TL ceza

Adana'da yayınlanan yerel bir gazeteye verdiği röportajında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, `Hain' dediği iddiasıyla yargılanan Ceyhan İlçesi MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve röportajı yapan gazeteci Hülya Ekmekçi 4'er bin TL para cezasına çarptırıldı.



Adana 2 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Belediye Başkanı Sözlü ve gazeteci Ekmekçi katılmazken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukat Fatih Mehmet Kocaispir temsil etti. Karara bağlanan davada, gazetede yayınlanan röportajda hakaret içeren kelimeler olduğuna karar veren mahkeme Sözlü ve Ekmekçi'yi 4'er bin TL para cezasına çarptırdı.



Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Gazete Adana'ya 25 Aralık 2005 tarihinde verdiği röportajda, Başbakan'a hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla kendisi ve gazeteci hakkında 20'şer bin TL'lik tazminat davası açılmıştı. Başkan Sözlü, daha önce davayla ilgili yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan'a hakaret etmediğini iddia ederek, “Röportajda, Sayın Başbakan'ın Türkiye'nin etkin ayrıştırması konusundaki üslubuna itirazımızı, katılmadığımızı, bunu ülkemiz için Atatürk'ün dediği gibi `gaflet delalet ve hatta ihanet çizgisinde olduğunu' ifade ettik. Sayın Başbakan bunu hakaret olarak kabul etmişler” demişti.

