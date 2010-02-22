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Başbakan'a çelik gömlek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ABD Başkanı Barack Obama'nın da kullandığı çelik gömleklerden sipariş verildi.

22 Şubat 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ABD Başkanı Barack Obama'nın da kullandığı çelik gömleklerden sipariş verildi. MİT'te her türlü silahla test edilen çelik gömleğin tanesi 12 bin dolar.


Başbakan Erdoğan’ın konuşma yaptığı kürsünün içini kurşun geçirmez çelik plakayla kaplayan koruma görevlileri, zaman zaman Erdoğan’dan çelik yelek giymesini de istiyor.

Bu taleplere pek sıcak bakmayan Erdoğan’ın, bazı durumlarda yeleği giydiği de oluyor. Çelik yelek, gömlek altında pot yaptığı için de tercih edilmiyor. Bunun üzerine alternatif bir yöntem arayan görevliler, çareyi Obama’nın da kullandığı ‘Bullet Proof’ adıyla bilinen özel yapım çelik gömleklerden sipariş vermekte buldu.


MİT’te denendi

Bu çelik gömlekler, normal çelik yeleklerden daha ince ve daha hafif. Ultra yüksek moleküler yoğunlukta polietilen malzemeden yapılan gömleklerin, kurşuna mukavemeti üst seviyede. İçinde çelik bulunmayan gömlekler, özel bir kumaştan imal ediliyor.

"Çelik" ifadesi kurşun geçirmeyecek kadar dayanıklı olduğu için kullanılıyor. VIP satışı yapılan çelik gömleklerin fiyatı, 12 bin dolar.

Gömleklerden biri, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda da denendi. Yakın mesafe tabanca, Uzi gibi makineli tabanca, MP4 ve uzak mesafe tüfek atışlarında başarılı sonuçların alınmasının ardından Erdoğan’ın beden ölçülerine uygun sipariş verildi.


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