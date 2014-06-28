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Politika

Başbakan'a 402 yeni danışman geliyor

Başbakanlık merkezindeki farklı birimlere 402 yeni kadro verildi

28 Haziran 2014 11:27

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Başbakanlık’ta kurulan ‘Sektörel İzleme ve Değerlendirme’ biriminin ABD’deki Beyaz Saray danışmanlık sisteminde olduğu gibi çalışması için ilk adım atıldı. Yeni torba tasarıya göre Başbakanlık’a ABD’de Beyaz Saray’da olduğu gibi ‘danışmanlar ordusu’ atanacak. Muhalefetten ise ‘yarı başkanlık’ tepkisi geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren torba tasarıya eklenen yeni düzenlemeyle Başbakanlık merkezindeki farklı birimlere 402 yeni kadro verildi.

Bahar Atakan’ın Milliyet’teki haberine göre, komisyonda 70. maddede kabul edilen bir önergeyle 2011’de danışmanlık yapmak üzere oluşturulan ‘Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi’ ile Başbakanlığın diğer bazı birimlerine 402 yeni kadro açıldı. Kadro dağılımına göre, başta birim olmak üzere 2 genel müdür yardımcısı, 20 daire başkanı, 380 de danışman olarak çalışacak raportör görev yapacak.

Birim ekonomi, tarım, enerji, sosyal politika, adalet, güvenlik, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, eğitim ulaştırma, çevre şehircilik ve uluslar arası ilişkiler alanlarında Başbakanlığa danışmanlık yapacak. Danışmanların, tüm kamu kurumlarından bilgi isteme yetkisi olacak, özel raporlar hazırlanacak.

Danışmanlardan oluşacak ve aynı zamanda düşünce kuruluşu gibi görev yapacak birim, hükümet politikalarının oluşmasına katkı sağlayacak. Birim, Başbakan tarafından görevlendirilecek.  

 

‘Yarı başkanlık sistemi’

 

Düzenlemeyi eleştiren MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, “Başbakanlık içinde ayrı bakanlıklar ihdas edilecek. Bu siyasi bir oluşum. Alternatif DPT, Maliye, Hazine kurmaktır. Başbakan, cumhurbaşkanı olamayacağını gördüğü için yarı başkanlık sistemini oluşturmaya çalışıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ise, “Bu birim, ne yapacak? Bunlar Beyaz Saray mantığı içinde mi çalışacak?” diye sordu.

Komisyona katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı fikri ışık da birimin esas görevinin danışmanlık yapmak olacağını belirterek, “Koordinasyonun iyi yapılabilmesi için bakanlıktan veri akışının gelmesi lazım Başbakanlığa” dedi.

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