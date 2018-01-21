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Başbakan: Zeytin Dalı Operasyonu, Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemez

Yıldırım: Harekatın başlama sebebi saldırıları durdurmak

21 Ocak 2018 20:48

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı" harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bugün (21 Ocak 2017) saat 11:05'de kara harekâtına başladı. Operasyonu değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, harekatın Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Türkiye'de hayatın normal akışına devam ettiğini söyleyen Yıldırım harekatın başlama sebebini "Saldırıları durdurmak" olarak niteledi.

Öte yandan Türkiye'den özel kuvvetler ve komandolar iki noktadan sınırı geçti. 17 tuzaklı mayın bölgesinin temizlendiği bildirilen harekâtta, dört köy YPG'den alındı. 

Genelkurmay Başkanlığı'nca, harekât kapsamında sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisinden oluşan 45 hedefin daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 32 uçak tarafından imha edildiği bildirildi. 

Anadolu Ajansı'nın (AA), abonelerine servis ettiği haberde "TSK, ÖSO'yla birlikte Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti" bilgisine yer verildi. Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır'dan ve Konya'dan savaş uçaklarının havalandığını duyurdu. Reuters ise Özgür Suriye Ordusu'na mensup 25 bin kişinin, Afrin harekatına katıldığını iddia etti. 

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