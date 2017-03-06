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Başbakan Yıldırım’ın zorlu Muş yolculuğu

Yıldırım'ın uçağı 3 kez deneme yapmasına rağmen iniş yapamadı

06 Mart 2017 02:27

Yoğun sis nedeniyle Muş Havalimanı'na iniş yapamayan Başbakan Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, yakınlardaki bir araziye indi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muş Belediye Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Muş Havalimanı'na inemedi.

Bunun üzerine helikopter, merkezde bulunan Muş Şehir Stadı'na yöneldi. Helikopter, stata da 3 kez deneme yapmasına rağmen olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayınca, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmeye karar verildi.

Tatvan'da da yoğun sis olduğu ve hava koşullarının elverişli olmadığı haberi üzerine helikopter, Muş'un Kale Mahallesi'ndeki boş bir araziye iniş yaptı.

Karlı araziye zorlu inişin ardından Başbakan Yıldırım'ı karşılarında gören mahalle sakinleri, kendisini eve çay içmeye davet etti. Binali Yıldırım, mitinge yetişecek olması nedeniyle vatandaşların evine gidemedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Belediye Meydanı'na gelerek, AKP'nin mitinginde halka hitap etti.

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