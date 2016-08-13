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Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yankı'ya açtığı hakaret davasını geri çekti

Semiha Yankı, Başbakan Yıldırım'ın eşiyle ilgili yaptığı paylaşım tepkilere neden olmuştu

13 Ağustos 2016 12:45

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı Semiha Yankı hakkındaki açtığı hakaret davasını geri çekti.

Milliyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Semiha Yıldırım’a yönelik çirkin kampanyaya dahil olan Semiha Yankı, “Bismillahirrahmanirrahim… iyi geceler” notuyla Semiha Yıldırım’ın fotoğrafını paylaşmıştı.

 

Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, 59 yaşındaki şarkıcı Semiha Yankı hakkında açtığı davayı geri çekti. Semiha Yankı'nın paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

 

 

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Başbakan Yıldırımın eşiSemiha Yıldırım

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