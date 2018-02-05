Başbakan Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekâtı Merkezi'ne ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Hatay'a gitti. Zeytin Dalı harekatı ile ilgili harekat merkezinde bilgi alan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada harekatın sorunsuz devam ettiğini vurgulayarak "Arkalarında kim olursa olsan fark etmez" dedi. Başbakan Yıldırım'ın Hatay ziyareti sırasında havadan ve karadan geniş güvenlik önlemi alındı.

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatının yürütüldüğü Hatay'a giden Yıldırım Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine dün atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki cenaze törenine katıldı. Yıldırım'ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında 22 Ocak'ta şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki babaevine geçip taziyelerini iletti.

"Karşılığı misliyle verilecektir"

Başbakan Yıldırım, Reyhanlı'da atılan roketler nedeniyle şehit olan 3 kişinin mevlidine katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, terör örgütü mensuplarının Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine yaptığı roket saldırılarına ilişkin, “Sizin bu vakur duruşunuz, bu bayrak sevginiz, vatan sevginiz, istiklal aşkınız olduğu müddetçe hiçbir saldırı, hiçbir alçak terör hadisesi bize zarar veremez” dedi. Başbakan Yıldırım, son 2 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen terörle mücadele kapsamında teröristlere yurt içinde ve yurt dışında göz açtırılmadığını kaydederek Zeytin Dalı Harekatına ilişkin şunları söyledi:

“Hiç endişeniz olmasın. Bizim sabrımızı, bizim hassasiyetimizi yanlış okuyanlar olabilir. Ama bizde insan sevgisi var. Bizde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var. Dünyanın her tarafında kara propaganda yapan, 'sivillere zarar veriliyor, Afrin'de siviller ölüyor' gibi olaylara inananlar Hatay'a gelsinler, Reyhanlı'ya gelsinler, Kırıkhan'a gelsinler. Gitsinler oradaki tahribatları görsünler. Buradaki zarar gören, ömrünü, hayatını veren insanlarla tanışsınlar. Bizim vatandaşlarımıza eğer bu şekilde zarar vermeye devam ederlerse bundan sonrası farklı olacak. Karşılığı misliyle verilecektir. Gerisini bunları azmettirenler düşünsün.”