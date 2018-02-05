T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekâtı Merkezi'ne ziyaret

Başbakan Yıldırım'ın Hatay ziyareti sırasında havadan ve karadan geniş güvenlik önlemi alındı

05 Şubat 2018 10:28

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Hatay'a gitti. Zeytin Dalı harekatı ile ilgili harekat merkezinde bilgi alan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada harekatın sorunsuz devam ettiğini vurgulayarak  "Arkalarında kim olursa olsan fark etmez" dedi. Başbakan Yıldırım'ın Hatay ziyareti sırasında havadan ve karadan geniş güvenlik önlemi alındı.

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatının yürütüldüğü Hatay'a giden Yıldırım Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine dün atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın  Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki cenaze törenine katıldı. Yıldırım'ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında 22 Ocak'ta şehit olan  TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki babaevine geçip taziyelerini iletti. 

"Karşılığı misliyle verilecektir"

Başbakan Yıldırım, Reyhanlı'da atılan roketler nedeniyle şehit olan 3 kişinin mevlidine katıldı.  Burada vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, terör örgütü mensuplarının Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine yaptığı roket saldırılarına ilişkin, “Sizin bu vakur duruşunuz, bu bayrak sevginiz, vatan sevginiz, istiklal aşkınız olduğu müddetçe hiçbir saldırı, hiçbir alçak terör hadisesi bize zarar veremez” dedi.  Başbakan Yıldırım, son 2 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen terörle mücadele kapsamında teröristlere yurt içinde ve yurt dışında göz açtırılmadığını kaydederek Zeytin Dalı Harekatına ilişkin şunları söyledi: 

“Hiç endişeniz olmasın. Bizim sabrımızı, bizim hassasiyetimizi yanlış okuyanlar olabilir. Ama bizde insan sevgisi var. Bizde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var. Dünyanın her tarafında kara propaganda yapan, 'sivillere zarar veriliyor, Afrin'de siviller ölüyor' gibi olaylara inananlar Hatay'a gelsinler, Reyhanlı'ya gelsinler, Kırıkhan'a gelsinler. Gitsinler oradaki tahribatları görsünler. Buradaki zarar gören, ömrünü, hayatını veren insanlarla tanışsınlar. Bizim vatandaşlarımıza eğer bu şekilde zarar vermeye devam ederlerse bundan sonrası farklı olacak. Karşılığı misliyle verilecektir. Gerisini bunları azmettirenler düşünsün.”

 

ETİKETLER

Başbakan yıldırımhatayafrinzeyin dalı harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24