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Başbakan Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e taziye telefonu

İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yıldırım Demirören'i telefonla arayarak Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti

08 Haziran 2018 17:45

İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yıldırım Demirören\'i telefonla arayarak Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

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