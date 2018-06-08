Başbakan Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e taziye telefonu
İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yıldırım Demirören'i telefonla arayarak Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti
08 Haziran 2018 17:45
İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yıldırım Demirören\'i telefonla arayarak Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.
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