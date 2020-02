Başbakan Yıldırım'dan valiliklere Filistin'e yardım genelgesi

Başbakan Binali Yıldırım, tüm illerin valiliklerine genelge göndererek, Filistin'e yardım kampanyası başlatıldığını, koordinasyonun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) verildiğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, Ziraat, Vakıflar ve Halk bankalarında Türk lirası, dolar ve euro hesap numaraları açıldığı belirtilerek, şöyle denildi:



"İsrail'in Gazze'de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybı şiddetini artırarak devam etmektedir. Filistin halkının büyük bir kısmı açlık ve susuçluk ile sağlık problemleriyle mücadele etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti halkımızın da beklentilerinin doğrultusunda dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafiflemesine katkıda bulunmak amacıyla gerektiği her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla Başbakanlık tarafından bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu hususta ulusal koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir. Başlatılan bu yardım kampanyasında :



1) Valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar belirlenen hesap numaralarına aktarılacaktır.



2) Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecektir.



3) Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı Filistin halkına ulaştırmak üzere şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabilecektir.



4) Tüm yardım toplama faaliyetleri 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.



Halkımızın kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin sivil toplum kuruluşlarının işçi ve işveren kuruluşlarının meslek oda ve birliklerinin ulusal ve yerel basınımızın bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim."