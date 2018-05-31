Başbakan Yıldırım'dan İnce'ye: CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı?

Giresun mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "parlamenter sisteme geri döneceğiz" diyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Güzel güzel vaatler veriyorlar. Ölçü izan yok. Sen CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı? Orada diyor ki cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkisi olmayacak. Hangi yetkiyle bunları yapacaksın? Millet yemez bunu" dedi.

Ancak, CHP'nin 26 Mayıs'ta açıklanan seçim beyannamesinde "Parlamenter sistem ve özgürlükçü yeni Anayasa" ile "TBMM güçlendirilecek" vaadleri yer aldı.

Başbakanı Yıldırım, 24 Haziran seçimlerine yönelik Giresun'da düzenlenen mitingde konuştu. Muhalefetin cumhurbaşkanlarını adaylarının vaadlerini eleştiren Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Bir süreden beri adaylar meydanlarda. Dikkatinizi çekti mi? Cumhurbaşkanımız dışındaki bütün adaylar ne diyor; Biz parlamenter sisteme geri döneceğiz. Yani 16 Nisan'da yaptığınız halk oylaması belli ki bunların içine sinmemiş. Yenilmeyi kabul etmemişler. Şimdi diyorlar ki darbeler dönemine, kumpaslara, krizlere geri dönelim. Güzel güzel vaatler veriyorlar. Ölçü izan yok. Sen CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı? Orada diyor ki cumhurbaşkanı sembolik olacak yetkisi olmayacak. Hangi yetkiyle bunları yapacaksın? Millet yemez bunu."

Muhalefetin partisinin yerli araba projesini iptal edeceğini söylediğini ifade eden Yıldırım, "İşleri güçleri yıkmak bozmak" dedi.

Muhalefeti vaadler konusunda eleştiren Başbakan Yıldırım, "Vaatler o kadar uçtu gitti ki rahmeti babaannemin lafını söylemeden olmaz. "Üfle evladım üfle kaval elin yel Allah'ın." Bunlarınki de o hesap" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Ekonomik hamlelerle, Türkiye'ye ayar vermek isteyenlerin ayarını bozacağız" dedi.