Başbakan Yıldırım'dan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'ye: Seni birisi 'Amerikalıyım' diye işletmiş

Başbakan Binali Yıldırım, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Fethullah Gülen'i ABD'den usulüne göre istememiş" diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Yıldırım, "Sayın İnce, seni birisi 'Amerikalıyım' diye işletmiş" dedi.

Başkentte Selçuklu Kültür Merkezi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Ankara milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşan Yıldırım, "Telefonun ucundaki de Amerikalı değil, buradan açıklıyorum" diye konuştu.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına Feto'yu getirecek misin getirmeyecek misin, bunun için ne yapacaksın, millete bunu söyle."

Konuşmasında, "Bir kulağı Kandil'de, bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez" de diyen Yıldırım, muhalefet partilerinin 24 Haziran'daki seçimler öncesi vaatlerinin havada uçuştuğunu söyledi.

Yıldırım, "Bir tanesi şöyle bakayım ne vadetmiş dedim, bir hesap yaptım. Yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Mevcudun üzerine bunları da koyacak. Ben, takdiri milletime bırakıyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2 hafta önce CNN Türk Televizyonu'ndaki bir programa canlı yayına bağlanarak katılmıştı.

"Amerikalılar beni aradı" diyen İnce, kendisine şu sözlerin söylendiğini açıklamıştı:

"Haklısınız Muharrem Bey. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti henüz Fethullah Gülen'i usulüne uygun bir şekilde bizden geri istemedi."

Muharrem İnce geçen hafta CNN Türk'te Seçime Doğru Özel programına da katılmış, kendisini arayan Amerikalıların kimler olduğunu açıklamamıştı.

CHP heyeti Adalet Bakanlığında evrakları inceleyecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İnce'nin sözleri üzerine "İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığındadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum" demişti.

CHP'den 4 kişilik bir heyet pazartesi günü Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyayı incelemek üzere Adalet Bakanlığına gidecek ve ilgili evrakları inceleyecek.