Başbakan Yıldırım’dan bankacılarla 4,5 saatlik zirve

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı sürpriz görüşmenin ardından banka yöneticileriyle toplantıda bir araya geldi. Toplantı yaklaşık, 4,5 saat sürdü.

Banka yöneticileriyle yapılan toplantının bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında yapılan sürpriz görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin banka yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından bazı bankalar faiz indirimine gitme kararı almıştı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali konut kredisinde yüzde 0,95 olan faizi yüzde 0.90'a, ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1,20'den yüzde 1,15'e düşürdüklerini açıklamıştı.

Banka kredi kartı faizini yüzde 2,02'den yüzde 1,90'a, taşıt kredisi faizlerini de yüzde 1,18'den yüzde 1,10'a çekileceği belirtilmişti.

Bal, esnaf kredisi faizlerininde indirildiğini açıklamıştı.

Katılanlar

Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, BDDK Başkan Yardımcısı Yakup Asarkaya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Yapı ve Kredi Bankası Üst Yöneticisi (CEO) Faik Açıkalın, Halk Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Vakıflar Bankası Genel Müdürü Halil Aydoğan, Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı, Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Suat İnce, Alternatifbank Genel Müdürü Müge Önel, Burgan Bank Genel Müdürü Ali Murat Dinç, Anadolubank Genel Müdürü Pulat Akçin, Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Turkland Bank Genel Müdürü Dinçer Alpman, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin, BDDK Bankacılık Başuzmanları Ümmügülsün Özyurt ile Neslihan Özdemir katıldı.