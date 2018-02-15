Başbakan Yıldırım'dan Almanya açıklaması: Normal hayata dönme vakti geldi

Belarus temaslarının ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili olarak, "Türkiye ile Almanya'nın normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz" dedi.

Bugün Almanya'da Şansölye Merkel ile bir araya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım, ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Şansölye Merkel ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, AB konularını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa, yeni bir gün başlatmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün aktardığına göre Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Geçen yıl sert geçti"

Şimdi Almanya bölümüne gidiyoruz. İlk olarak Berlin'de Merkel ile görüşmemiz var. Geçen sene seçim senesiydi, orada da bizde de dolayısıyla biraz havalar sert geçti. Şimdi artık orada da hükümet uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldi. Bizim zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık normal hayata Almanya ile Türkiye'nin dönme vakti geldi diye düşünüyoruz.

Şansölye Merkel ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, AB konularını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa yeni bir gün başlatmış oluruz.

"Almanya, AB'nin bel kemiğini oluşturuyor"

Son zamanlarda Almanya, PKK terör örgütüne karşı gittikçe kararlı bir duruş gösteriyor. Fark ediliyor. Bunlar da iki ülke arasındaki ilişiklerin tamir edilmesi için güzel adımlar. Almanya'yı tek başına Almanya olarak görmeyelim. Avrupa Birliği'nin bel kemiğini oluşturuyor. Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin en büyük ticari ortağı, dört milyona yakın soydaşımız, vatandaşımız iki ülke arasında ciddi bir köprü oluşturuyor. O yüzden de Almanya-Türkiye ilişkilerinin eski iyi günlerine dönmemesi akla ziyan iştir. Hem Almanya için hem Türkiye için. Burada ilişkilerin bozulmasından kimse yarar sağlamaz, geliştirilmesinden herkes istifade eder.

Türkiye olarak bölgede Avrupa'nın güvenliğini, NATO'nun sınırlarını koruyoruz. Bizim Suriye'de sınırlarımız ötesinde yaptığımız faaliyetler esasen sadece kendi milli güvenliğimiz, kendi vatandaşımızın mal can güvenliğini ilgilendirmiyor, bölücü terör örgütünün, DEAŞ'ın yok edilmesi ile sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa'ya olabilecek göçmen akımını ve Avrupa'da yayılma riski yüksek terör olaylarının önüne geçmiş oluyoruz. İstiyoruz ki AB ve NATO bunu daha iyi görsün. Türkiye ile olan ilişkilerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulsun.

Deniz Yücel açıklaması

"Türkiye hukuk devleti, yargının işi ayrı, siyasetin işi ayrı. Üzerine atılan suçlar var, bunlarla ilgili hakim karşısına çıkacak, oradan da bir sonuç çıkacak. Her mahkemeye çıkış bir umuttur. Bir an önce hakim karşısına çıkmasını telkin ediyoruz. Zannediyorum, yakın zamanda böyle bir gelişme olur. Bu konu da Türkiye-Almanya arasında ilişkilerimizi bloke eden bir husus olmaktan çıkar."