Başbakan Yıldırım'a Vietnam Sosyal Bilimler Akademisi tarafından Üstün Şeref Madalyası tevdi edildi

Vietnam, DHA - Resmi temasları kapsamında Vietnam\'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım\'a Vietnam Sosyal Bilimler Akademisi tarafından Üstün Şeref Madalyası tevdi edildi.

Takdim töreninde konuşan Yıldırım, bilgi, bilim, teknoloji, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkelere ve insanlara istikamet çizdiği bir çağda yaşadıklarını söyledi. Yıldırım, bilim adamlarının yaptıkları çalışmaların gelecekte ortaya çıkacak pek çok yeni buluşun ilk adımlarını teşvik ettiğinin altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, seçkin bir akademiyi ziyaret etmek ve akademisyenlerle beraber olmanın kendisi için bir gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Yıldırım, 90 milyar dolarlık alt yapı yatırımını 15 yılda Türkiye\'ye kazandırdıklarını; 2008\'de başlayan küresel krize rağmen Türkiye\'nin dünyanın en büyük mega projelerini başarıyla gerçekleştiren ülkeler içinde yer aldığını dile getirdi.

Yıldırım şöyle konuştu:



\"Bugün dünyada yaşanan buhranların sayıları, 55 milyona ulaşan mültecilerin ve birçok bölgesel sorunların arka planında insanı ihmal vardır, insanın hak ettiği değerlerin anlaşılamaması, yönetim anlayışında insanın bir makine gibi görülmüş olması yatar. Ne yaparsak yapalım hangi üstün teknolojiye sahip olursak olalım merkezinde insan yoksa o bir canavara dönüşür. O bakımdan Vietnam ve Türkiye, potansiyeli, imkanı ve insanıyla Asya ve Avrupa\'nın geleceği için çok ama çok büyük imkanlara sahip, fırsatlara sahip. Bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkiler de bir dönüm noktası olacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-Yıldırım\'ın Vietnam Sosyal Bilimler Akademisine gelişinde geleneksel kıyafetli gençler tarafından karşılanması

-Yıldırım\'ın, salona girmesi ile Mehter Marşı çalınması

-Yıldırım\'a akademi başkanı tarafından üstün şeref madalyası ve geleneksel hediye takdim edildi.

-Yıldırım\'ın konuşması

-Tören bitiminden sonra geleneksel oda ziyareti ve Yıldırım\'ın şeref defterini imzalaması