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Başbakan Yıldırım:1 dolara üniformalarını, göğüslerindeki bayrağı, bu milleti sattılar

Başbakan: OHAL Komisyonu 17 Temmuz'dan itibaren çalışmaya başlayacak

12 Temmuz 2017 14:02

Başbakan Binali Yıldırım,  15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında İstanbul'da konuştu.

Yıldırım anmta etkinliklerinin 16 Temmuz'a kadar 81 ilde süreceğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamayan kimse yok. FETÖ'cü hainler 1 dolara inançlarını, milletini, vatanı, ruhlarını, üniformalarını sattılar " dedi.

Başbakan  OHAL Komisyonun 17 Temmuz'dan itibaren çalışmaya başlayacağını da açıkladı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu ülkede darbe girşimi görmemiş insan yok" diyen Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasınnı satır başları şöyle: Umut ediyorum ki 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yavrularımız böyle acılar yaşamasın. Şehitlermizi anma etkinlikleri 81 ilde 16 Temmuz sabahına kadar sürecek. Hainler bir dolara üniformalarına, inançlarını, bayraklarını sattılar. O gece Anadolu'nun her köşesinde meydanlara inen yalnız millet olma şuurunu ortaya koymadı. O milyonlar ülkesiyle kurduğu aidiyetin boyutunu cümle aleme gösterdi.

Art arda bombalar yağarken, alçak uçuşlarla, sonic patlamalarla şehirdeki binaların camları aşağı inerken milletin korkacağını hesap ettiler ama çok yanıldılar. Birbirlerini o güne kadar tanımamış insanlar ölümüne kardeş oldu. O gece milletimiz Türk milletinin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği gündür.

 

Kimse merak etmesin


Kimse merak etmesin, buradan açıkça söylüyorum. Bu  hainler hak ettikleri cezayı hukuk içerisinde alacaklar. Bunların pişkin, pişkin  arsızca masum rolü oynamalarından hiç ama hiç kimse etkilenmesin. Milletimizin,  özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönlü ferah olsun. Meclis'i  bombalayan, Özel Harekatı bombalayıp 53 şehidimizi verdiğimiz o manzarayı  yaşatan... 'Biz bir şeyden haberdar değildik, teröristlerle savaşıyoruz  zannettik' yalanları, saçmalıkları kendilerini kurtaramayacak."

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Başbakan Binali Yıldırım15 Temmuz darbe girişimiOHAL komisyonu

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