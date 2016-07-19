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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun ortak açıklamasında 'normalleşme' vurgusu

Başbakan: Darbe kalkışması ile ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgi verdim

19 Temmuz 2016 13:56

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimi sonrası ortak basın açıklaması yaptı. CHP lideri, "Toplumdaki gerginliği gidermek görevimiz. Süratle normalleşmemiz gerekiyor" dedi. Başbakan Yıldırım da "Durumdan vazife çıkaran provakatörler her zaman mümkündür. Bu işlere tevessül edenlere gereken cevabı anında vermeliyiz. Bir yanlış başka yanlışla düzeltilmez. Hukuk devleti içinde kalınarak hesap sorulacak. Adalet gereğini yapacak. Hiç kimse fiziki şiddetle karşılık verme içinde olamaz. Hukuk devletinde bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne geldi.

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP'nin dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası telefonla görüşen Kılıçdaroğlu, saat 09.58'de Yıldırım ile yüz yüze görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne geldi.

Görüşme sonrasında Başbakan Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ortak basın toplantısı düzenlendi. 

 

Ortak açıklama

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Endişelerimi Sayın Başbakan'a aktardım. Toplumdaki gerginliği gidermek görevimiz. Süratle normalleşmemiz gerekiyor. Sayın Başbakan'ın verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım da "Darbe kalkışmasının sonuçları hakkında kendisine bilgi verdim. Olay kontrol altına alınmıştır. Siyasi irada galip gelmiştir, demokrasi kazanmıştır. Kendisinin, anamuhalefet partisi olarak gösterdiği basiret ve birlik, beraberlik konusunda teşekkür ediyorum. Diğer partilerden de aynı anlayışı gördük. Bu, alçakça girişimi bertaraf etmektedir. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Durumdan vazife çıkaran provakatörler her zaman mümkündür. Bu işlere tevessül edenlere gereken cevabı anında vermeliyiz. Bir yanlış başka yanlışla düzeltilmez. Hukuk devleti içinde kalınarak hesap sorulacak. Adalet gereğini yapacak. Hiç kimse fiziki şiddetle karşılık verme içinde olamaz. Hukuk devletinde bu kabul edilemez. Birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Ülkemiz büyük bir badireden geçmiştir, sonunda yine millet kazanmıştır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ülke adına, millet adına gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

 

Bahçeli ile de görüşecek

 

Kılıçdaroğlu'nu kabul eden Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek.

 

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