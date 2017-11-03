Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz; bir karış toprağımızı koparamazsınız

Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyleyerek, "FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG, adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz. Bir karış toprağını bir tek çakıl taşını dahi koparamazsınız" dedi.

Erzincan'da konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

Bugün Erzincan'a yine müjdelerle, yine yeni yatırımlarla beraber geldik. Yalnız gelmedik. Yiğit hemşehrilermiz, Erzincanlılar burada. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.

"Bir karış toprak koparamazsınız"

Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Şehitlerimiz var, yakınlarının başı sağ olsun. FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C, PYD adları ne olursa olsun hepsinin hesabını soracağız. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz. Bu bayrak inmez , bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez, bu millet yenilmez.

Milletimizin hızlı tren hayalini gerçekleştirdik. Hızlı Tren Sivas'a kadar geldi. Yapımı devam ediyor. Erzincan'a kadar gelecek. Artık Türkiye kendi otomobilini de yapacak. Yıllardır kriz tellallığı yapanlar, artık hiçbir mazeret bulamayacak. Yerli otomobil Türk işçisinin, mühendislerinin alın teriyle yapılacak. Yerli otomobilimiz inşallah yakında bu güzel yolları taçlandıracak. Hayırlı uğurlu olsun.

Mevcut hastanenin yanına 250 yataklı yeni bir blok yapılıyor. Yetmez, mevcut aşağıda merkezdeki hastanenin yerine de 600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Böylece Erzincan sağlığın da merkezi haline geliyor.

"Erzican'ı kalkındıracağız"

Bakü- Tiflis, Kars 'tan Erzincan'a geliyor. Artık YÖK'ün birleştiği yer olacak. Erzincan daha fazlasına layık. Erzincan'ımızı kalkındıracağız. Türkiye kalkındıkta Erzincan kalkınacak.

3 ilçe doğalgaza kavuşacak

Önümüzdeki sene de Kemah, İliç, Kemaliye'yi doğalgazla buluşturacağız.