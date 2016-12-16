Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin yolu Gazi Mustafa Kemal'in yoludur, rejim tartışması 1923'te son bulmuştur

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 bütçe kapanış konuşmasında açıklamalarda bulundu. AKP ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı anayasa değişiklik teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Bu anayasanın arkasında 316 imzası olan AK Parti grubu olacak. Bu anayasanın imzasında ülke sorunun çözmede siyaset üstü bir anlayış gösteren MHP olacaktır" dedi.

Yıldırım, "Rejim değişikliği esasen eksen kayması tartışmaları boş ve anlamsız hale gelmiştir. Türkiye'nin ekseni bellidir, yolu bellidir. Türkiye'nin yolu muasır medeniyetler yoludur. Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldur. Rejim tartışmaları 1923 yılında tamamen kapanmıştır, sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

Doların yükselmesi ve Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte küçülmesi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Ekonomik kriz var 8 Kasım'dan itibaren küresel anlamda piyasalarda dalgalanma var. Bu dalgalanma Türkiye'nin krizi değildir. Tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin kaynaklarını nasıl ve nerede kullanacağımızı konuşuyor, değerlendiriyor ve karara bağlıyoruz. Geleceği doğru planlamak insan hayatında olduğu gibi toplum ve devlet hayatında da önem taşır. AK Parti hükümeti olarak 2023'e giderken koyduğumuz bütün hedefleri gerçekleştirerek bugünlere gelmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz"

"2016 hem Türkiye hem dünya için kolay bir yıl olmadı"

"Birlik ruhu içerisinde ülkemizi demokrasiyle güçlendirmeye büyük çaba sarf ediyoruz. Güçlü bir siyasi irade ile bir yandan istikrarı korumaya ve diğer yandan da Türkiye'yi dünyanın güçlü ekonomileri arasında tutmaya gayret ediyoruz. Her şey Türkiye için, her şey milletimiz için diye durmadan yorulmadan yola devam ediyoruz"

"Sıkıntılarla geçen bir yılın sonuna yaklaştık. 2017 çok daha ferah ve aydınlık bir yol olacak. Zira 2016 hem dünya hem de Türkiye için kolay bir yıl olmadı. Vatan hainleri, eli kanlı bölücü terör örgütleri, kirli ve karanlık emellerini her fırsatta gösterdiler. Hayat hakkına, toplumsal huzura, kardeşliğimize kasteden hainler kanlı cinayetlerine yenilerini eklediler"

"Milletin evini alçaklara hainlere teslim etmediniz"

"Bizi birbirimize düşüreceklerini zannettiler. Ancak başaramadılar, asla başaramayacaklar. Terör karşısında milletçe bir olduk, beraber olduk birlikte Türkiye olduk. 15 Temmuz'da bu Gazi meclisimiz dünyanın en alçak saldırısına uğradığında siz değerli milletvekillerimiz örnek bir birliktelik tablosu sergilediniz. Milletvekillerimiz ve vatandaşlarımız ile birlikte o alçak saldırı karşısında milli iradeye sahip çıktı. Milletin evini alçaklara hainlere teslim etmediniz"

"Cumhurbaşkanımız asker elbisesi içerisindeki hainlerce teröristlerce hedef alındı, öldürülmek istendi. Güvenlik güçlerimizle demokrasiyi ve özgürlükleri savunmak için vatandaşlarımızın üzerine bombalar yağdı. İnsanımız canını vermekten asla gözünü kırpmadı. O karanlık geceyi başta millet olmak üzere, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve siyasi partilerimizin birlikte ortaya koyduğu demokrasideki kararlı duruşu aydınlattı."

"Bütün dünyaya göstermiş olduk"

"O gün ortaya konan ortak dil, ortak tavır milli iradeyi bir kez daha tescil etti. Yeniden bir millet olduk, yeni bir milli mutabakatı ortaya koyduk. Yenikapı meydanında milyonlarca insan 81 ilin meydanlarında 30 milyonu aşkın insanımız bir ay boyunca sabaha kadar demokrasiye sahip çıktı, nöbet tuttu. Böylece terörün ve şiddetin hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağını bütün dünyaya göstermiş olduk. Bugün de aynı birlik, beraberlik ve dayanışmayı gösteriyoruz. 10 Aralık'ta İstanbul'da yaşadığımız büyük acının karşısında da yine meclisimizde partilerimizle bir ve beraber olduk. Önceki gün ana muhalefet partisi sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldik."

"Terör asla Türkiye'yi esir alamaz"

"Bütün dünya gördü ki terör hiçbir şekilde bu milleti ayrıştıramaz. İktidarıyla muhalefetiyle terör karşısında her zaman el ele omuz omuza birlikteyiz. Teröre, terörizme siyaset üstü bir bakış sergiliyoruz. Terör asla Türkiye'yi esir alamaz. Kin ve nefret tohumları eken şer odakları yok olmaya mahkum olacaklar. Bin yıllık kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenler hangi alçak yöntemlere başvururlarsa başarısızlığa mahkum olacaklardır. Terör karşısında Türkiye daha çok kenetlenerek sorunlarını çözmeye devam edecek."

"Adı ne olursa olsun bütün terör örgütleri aynıdır. Hepsi insanlığın düşmanıdır. Hiçbirinin dini inancı, kutsalı yoktur. Kardeş dayanışmasıyla terörü dize getireceğiz. Terör örgütleri devlet ve toplum arasına asla giremeyecek. Bütün davamız 79 milyon vatandaşımızın, 81 vilayetimizin huzurudur, mutluluğudur, güvenidir."

"12 Eylül vesayet anayasasından kurtulmak, bütün toplumun öncelikli talebidir. Bu tartışma 34 yılı aşan bir tartışmadır. Anayasa konusu yeterince tartışılmış ve artık olgunlaşmıştır. Siyaset kurumunun tamamı 12 Eylül darbesinin ürünü olan bu anayasanın rafa kalkması gerektiği konusunda hemfikirdir. Seçim meydanlarında vatandaşlarımıza siyasi partiler tarafından verilen sözlerin başında anayasa değişikliği olmuştur. Şimdi sıra millete verdiğimiz bu sözün gereğini yerine getirmek kalmıştır. Uzun bir süredir gündemi işgal eden anayasa ve yönetim sistemi tartışmalarını çözmek zamanı gelmiştir. Vesayet odakları her 10 yılda bir darbe yaparak veya darbeye yeltenerek milletimizi ekonomik, siyasi, sosyal istikrarsızlığa sürükleme gayreti içinde oldular"

"Değişiklik öncelikli bir mesele haline gelmiştir"

"Güçlü, istikrarlı bir Türkiye'yi hiçbir zaman istemediler. Milletten aldığımız güçle bu odaklara karşı amansız bir mücadele verdik. Bunu yaparken aynı zaman ülkemizin milletimizin yıllardır özlemini beklediği hizmetleri projeleri birer birer hayata geçirdik. İnsanımızın yüzünü güldürdük, hayatını kolaylaştırdık, yaşam kalitesini yükselttik. Karşımıza çıkartılan 367 icadı nedeniyle Cumhurbaşkanı'nı seçememiş, 2007'de referandum kararı almıştık. Bunun sonucunda sayın Recep Tayyip Erdoğan tarihte ilk kez milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Bununla uyumlu olmayan yönetim sistemimizdeki çelişkiler de daha fazla gün ışığına çıktı. Mevcut durumda anayasada ve yönetim sisteminde değişiklik öncelikli bir mesele haline gelmiştir."

"CHP demokrasi tarihimizin en eski partisidir"

"AK Parti grubu olarak bu konuda üzerimize düşen neyse yerine getirmek üzere harekete geçtik. MHP, CHP, AK Parti asgari müştereklerde sınırlı bir değişiklik için bir araya geldi, uzmanlarımız bir çalışma yürüttü. Yönetim sistemi konusunda CHP'den farklı düşündüğümüz sır değildir. CHP demokrasi tarihimizin en eski partisidir. Her zaman demokrasiyi, özgürlükleri savunmuştur. Elbette bunlar önemlidir ama bütün bunlar sözde kalmamalıdır. Anayasa değişikliği için demokrasi arayışımız bizi bir noktaya getirmiştir. MHP'nin sayın lideri Bahçeli, Ekim ayı başlarında kamuoyu ile paylaştığı anayasa ve sistem sorunu ile ilgili çözümü içeren beyanatıyla bu konudaki talep, bu konudaki istek yeni bir boyut kazanmıştır"

"O günden başlayan MHP-AK Parti uzmanlarının çalışarak ortaya koydukları sistemin değiştirilmesi, mevcut yapının anayasa ile uyumlu hale getirilmesindeki değişiklik teklifi çalışmaları uzlaşma neticesinde tamamlanmış ve geçtiğimiz günlerde AK Parti grubu olarak yüce meclise 316 vekilimizin imzasıyla teslim edilmiştir"

"Bu anayasanın arkasında AK Parti var"

"Bu anayasanın arkasında 316 imzası olan AK Parti grubu olacak. Bu anayasanın imzasında ülke sorunun çözmede siyaset üstü bir anlayış gösteren MHP olacaktır. Bu anayasanın arkasında eğer meclis onay verdiğinde milletin önüne giderse 79 milyon vatan evladı olacaktır. Bu kapı ana muhalefer partisine ardına kadar açıktır, bekliyoruz. Herkesin oy hakkı var. Sorunları geleceğe havale etmek, bir siyasi yöntem olamaz. AK Parti 14 yıllık iktidarında sorunları torunlara havale etmedi, çöze çöze bu günlere geldi"

"Kuvvetler ayrılığı net bir şekilde ortaya konmuştur"

"Yeni getirilen yönetim sisteminde kuvvetler ayrılığı net bir şekilde ortaya konmuştur. Kanun teklif etme işi kanun yapma işi tamamen TBMM'nin yetkisine bırakılmıştır. Yasama ve yürütme halka karşı ayrı ayrı sorumlu olacaktır. Seçimler 5 yılda bir yapılacak. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçmi aynı gün olacaktır. Böylece her seçim güçlü ve tek başına iktidar çıkacaktır. Bunun adı da sürekli istikrardır. Yürütme, karar süreçleri çok hızlanacaktır. Cumhurbaşkanı devletin başı olarak yürütme yetkisini kullanmış olacaktır. Cumhurbaşkan sorumluluğunu da yerine getirecektir. Yasama ve yürütme meşruiyetini milletten aldığı için hesap sorulabilen sisteme dönüşmüştür."

"Rejim tartışmaları 1923'te kapanmıştır"

"Rejim değişikliği esasen eksen kayması tartışmaları boş ve anlamsız hale gelmiştir. Türkiye'nin ekseni bellidir, yolu bellidir. Türkiye'nin yolu muasır medeniyetler yoludur. Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldur. Rejim tartışmaları 1923 yılında tamamen kapanmıştır, sona ermiştir. Meclisimizin ve halkımızın desteğ ile ülkemizde siyasi istikrarı kalıcı kılan anayasa değişikliğini yüce meclis çıkarmaya muktedirdir. Ülkemize ve milletimize, cumhuriyetimize hayırlı olsun"

"Bu milletin tek bir gününü kaybetmeye tahammülü yoktur"

"İstikrarı gözümüzün nuru gibi koruyacağız. Siyasetin kör noktalarına saplanıp kalmadan ülkemizin gelecek hedeflerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye zayıf iktidarlardan, istikrarsızlıklardan çok şey kaybetti. Tek parti dönemini bir yana bırakırsak sonraki 60 yıl içinde 45 hükümet kurulmuş. Hükümet başına düşen süre 16 ay. Türkiye'nin normal bir demokratik çizigi olsaydı 60 yıl içinde 45 değil 15 hükümet kurması gerekirdi. Dışarıdan bakan kimse istikrarlı bir güven ilişkisi kuramaz. Dünyanın güçlü ülkelerinin en önemli özelliği ekonomik ve siyasi istikrardır. Bu milletin tek bir gününü bile kaybetmeye tahammülü yoktur."

"Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir"

"Kazanımlarımızdan asla vazgeçemeyiz. İstikrarı koruyarak yeni hedeflere yürüyecek, atılımlarımızı daha büyük atılımlarla taçlandıracağız. Dış politika ve uluslararası siyaset bölgemizde ve dünyada adalet eksen oluşturamıyor. Güçlü olanlar hak ve adalet ölçülerine uymuyor. BM teşkilatı küresel barışı tesis edemiyor. Hakemlik görevini yerine getiremiyor. Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Hiçbir maddi hedef bir tek insan hayatından önemli değildir. 2016 yılı ülkemiz için olduğu kadar dünyada da son derece önemli ve üzücü olaylara sahne olmuştur. Yakın coğrafyamızda bölgemizde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük göç dalgası yaşanmıştır"

"Suriye'nin doğusunda can pazarı yaşandı"

"14 Haziran'dan bu yana 200 bini Hristiyan ve Müslüman Ezidi olmak üzere Iraklı misafirleri de burada ağırlıyoruz. Suriye'de yıllardır bir acı yaşanıyor, insanlık suçu işleniyor. Son dönemde Halep'ten yükselen feryatlara, haber bültenlerindeki görüntülere kayıtsız kalamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin girişimleriyle muhattaplarımızla yaptığımız görüşmeleri olumlu bir noktaya getirdik. Ve oradaki mazlum insanların tuzaktan kurtarılmasının yolunu açtık. Rejim ve destekçilerinin saldırısı altında siviller savunmasız kaldı. Suriye'nin doğusunda 6km alanda adeta can pazarı yaşandı. Kaçan binlerce aile sokaklarda perişan."

"Halep bu asrın tarihine kara bir leke olarak kaydolmuştur"

"Türkiye Cumhuriyeti olarak AFAD ve Kızılay marifetiyle 80 bin göçmen için hazırlıklarımızı başlatmış bulunuyoruz. 10 bin kişilik çadır kent, sağlık barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanacak. Sivil toplum kuruluşlarımızından Halep'e yardım için kampanyalar düzenleniyor. Ancak üzülerek ifade ederim ki bu acıları, bu katliamları dünyanın birçok ülkesi sadece seyrediyor. Tıpkı daha önce Balkanlar'da, Gazze'de olduğu gibi. Halep bu asrın tarihine kara bir leke olarak kaydolmuştur. Türkiye olarak dünya ülkeleriyle görüşmeden işbirliğinden yanayız. Temel felsefemiz düşmanlıkları azaltmak, dostlukları çoğaltmak. Rusya, İsrail'le ilişkilerimizi geliştirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Başika'da, Musul'da etnik temizlik hareketini önlemek için tedbirlerimizi aldık."

"Rejimin hayatiyetini sürdürmesi mümkün değildir"

"Peşmerge güçlerine ve koalisyon güçleriyle birlikte harekatın içerisinde yer alıyoruz. Buradaki hassasiyetimiz gerek Musul'un gerek Telafer'in DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmesiyle birlikte meydana gelebilecek bazı Şii milis gruplarca etnik katliama dönüşmesinin önüne geçmek. Bu konu bizim kırmızı çizgimizdir. Musul, Musulluların olmalıdır. Telafer'deki yapı değişmemelidir. Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Suriye, Suriyelilerin olmalıdır. Yarım milyondan fazla korumasız insanın kanına giren rejimin hayatiyetini sürdürmesi mümkün değildir. Oluşacak yeni yönetimin Suriye'yi teşkil eden bütün etnik yapıları temsil etmelidir"

"Bunların alayı teröristtir"

"Bizim meselemiz Irak'ta Suriye'de yaşanan Kürtlerle değildir. Kürtlerle hiçbir meselemiz yok. Bizim meselemiz Kürtleri de Arapları da Türkleri de, Türkmenleri de terör marifetiyle rahatsız eden, PKK, onun uzantıları YPG ve PYD ile. Bu konu farklı şekilde dünya kamuoyuna anlatılmakta adeta biz Suriye'deki, Irak'taki Kürtlere karşı düşman olduğumuz algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Adı PKK oldu, PYD olsun, YPG olsun, bilmem ne olursa olsun bunların alayı teröristtir, terör gruplarıdır. Dost ve müttefik bildiğimiz ABD'nin bir süredir PYD/YPG ile iş tuttuğunu biliyoruz. Bu konudaki rahatsızlığımızı en açık şekilde ifade ettik. Bir terör örgütünü kullanarak bir başka terör örgütünü yok etmeye çalışmak olabilecek en büyük basiretsizlikdir. Yol yakından ABD'nin yeni yönetimi bu fahiş hatadan dönecek ve yıllardır dost ve müttefiki olan Türkiye'nin bu uyarılarına kulak verecektir diye düşünüyoruz."

"Kıbrıs meselesi uzun zamandır gündemde olan bir meseledir. Kıbrıs'ta eğer çözüm olacaksa bu çözüm mutlaka adil bir yönetim, dönüşümlü başkanlık, iki tarafın haklarına hukukuna toprak haklarına mülkiyet haklarına saygı göstereceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin garantörlüğünün temin edeceği çözüm olmalıdır. Ortaya çıkacak çözüm, mutlaka ve mutlaka KKTC'de yaşayan oradaki soydaşlarımızın vereceği karar olmalıdır"

"Türkiye bol bol yine Avrupa'da konuşulacak"

"Türkiye AB'ye üyelik yolunda bekleyen bir ülke konumunda. AK Parti döneminde özellikle tam üyelik müzakerelerinin başlaması kararı alınmış ve önemli mesafeler kat edilmiştir. Geldiğimiz noktada AB bir kafa karışıklığı içerisinde girmiştir. buradaki temel problem AB'nin siyasetçilerinin seçim zamanı geldiğinde seçim kaygılarını ve seçim kazanma heveslerini tatmin etmek için Türkiye'yi seçim kampanyasına dahil etmek gibi bir hastalıktır. Önümüzde 5 AB üyesi ülkesinde devlet başkanlığı seçimleri olacak. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte Türkiye bol bol yine Avrupa'da konuşulacak. Bütün demokratik değerlerinden yanayız, sadece Avrupa için değil insanımızın hak ettiği insan haklarına yönelik düzenlemeleri yaptık. Bizim rahatsız olduğumuz şey çifte standarttır. Bunlardan yana değiliz. Örnek, Fransa'da OHAL kararı alınca saygılı, Türkiye'de darbe olunca kaygılı, OHAL kararı olunca kaygılıyız diyorlar. Bu çifte standarttır"

"Laf değil, şimdi icraat zamanıdır"

"Bütün bu olanlardan sonra AB'de hala vizyon sahibi liderler mevcut olmaya devam edecektir. Türkiye bu güne kadar verdiği her sözün arkasında durmuştur. Şimdi zaman AB'nin verdiği sözlerin arkasına durma zamanıdır. Vizeyi kaldırma, gümrük birliğini güncelleme zamanıdır. Mültecilere yönelik yardımları gönderme zamanıdır. Laf değil, şimdi icraat zamanıdır"

“Rakamlar ne diyor, millet ne diyor?”

"Rakamlara dans ettirerek, ekonomideki gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Rakamlar ne diyor, millet ne diyor, eserler ne diyor gelin buna bakalım. Türkiye'de iddia AK Parti iktidarları döneminde büyüme önceki dönemlerin altında kaldı. Acaba durum böyle mi? Buna bir bakmakta fayda var. Türkiye ekonomisi 2003-2015 arasında yüzde 5.9 büyümüş, 2016'yı esas alırsak 5.6 büyümüşüz. Dünya büyümesi ne kadar? Bu tarihler arasında yüzde 4.3 ortalaması var. Yüzde 4.3 mü büyüki 5.9 mu? Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay binde 5'in altındaydı, şimdi binde 96'ya çıkmış. Efendim bütçenin faize gittiği konusu burada gündeme geldi. Bütçenin ne kadarı faiza gitmiş? 2002'de rakamlarla söylerseniz başka bir şey, oranlarla söylerseniz başka bir şey. Asıl olan oranladır. 2002'de yüzde 43'ü faize gidiyordu, 2015'te bütçenin yüzde 10,5 faiza gidiyor. 2016'ya gelmişiz yüzde 8.9'u faiza gitmiş. Şimdi soruyorum, yüzde 43 nere, yüzde 8.9 nere."

"Yolları böleriz, türkiye'yi böldürtmeyiz"

"Faiz eğer yüzde 43 oranında devam etseydi fark daha fazla olacaktı. Yatırıma, sağlığa, ulaşıma, sosyal desteklere ayıracağımız para daha fazla olacaktı. Faize gitti de ne oldu? Az önce söyledim, 2002De yüzde 43, 2016'da yüzde 8.9. Yüz liralık verginin 86 lirası faiza gidiyordu. Şimdi 11 lirası faize gidiyor. Geriye kalanıyla ne yapıyoruz? Tünel, köprü, hastane, okul, stat yapıyoruz. Memleketin ihtiyacı olan eserleri yapıyoruz. Bölünmüş yolların Türkiye'de hayat kurtardığını biliyoruz. Bölünmüş yolla duble yolun bir farkı yok. Bölünmüş yollar iki gidiş, iki gelişi olan otoyol kalitesinde yollardır. Bölünmüş yollara harcadığımız miktar 130 milyar lira. Bu yollar için 18500 km yol yaptık. Bunların içerisinde sadece yol yok, 89 km tünel var. 311 km viyadük var. Sanat yapısı var menfezler var. Buradan küçük bir hesap yapalım. Bölünmüş yolların 1 yıl içerisinde zamandan ve yakıttan sağladığı tasarruf 20 milyar lira. Sadece iki kalemden bahsediyorum. Daha az egzos havaya verildiği için 3,5 milyon ton karbondioksit gazı atmosfere verilmemiştir. Yetmedi bölünmüş yollardan sonra trafik kazalarında yüzde 62 azalma oldu. Ne yaptık? Yolları böldük, hayatları kurtardık. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz"

"Ekonomik kriz var”

"Nitelikli yatak sayımızı yüzde 6'dan yüzde 50'ye çıkarmışız. Eğitimde 270 bin yeni derslik çıkararak öğrenci sayımızı 25'in altına düşürmüşüz. Okul öncesi eğitimi 2019'a kadar yüzde 100'e çıkarmak. Hedef 2019'a kadar tek tedrisata geçmek. Daha birçok örnek var. Yapılan iş çok olunca zaman yetmiyor. Ekonomik kriz var 8 Kasım'dan itibaren küresel anlamda piyasalarda dalgalanma var. Bu dalgalanma Türkiye'nin krizi değildir. 2000-2001 Türkiye'nin kriziydi. 2006'da da benzer bir kriz yaşadık, bizimdi atlattık. 2010'da yaşadık onu da atlattık. 2013'te Gezi olaylarını yaşadık onu da atlattık."

"Tedbirimizi almak zorundayız"

"Bu kriz de 1 ay içerisinde gelişmekte olan ülkelerin paralarında değer kaybı oldu. Türkiye de bunlar arasında. Tedbirimizi alıyoruz. Bunlar gelip geçecektir. Bunlara göre geleceği inşa edemeyiz. Tedbirimizi de almak zorundayız. Aldığımız tedbirler çok açık. Bir kere 65. hükümetin programında dedik ki bizim önceliğimiz reel sektör. Üreten, yatırım yapan ve ürettiğini satarak ülkenin refahına katkı yapan sektörlere öncelik vereceğiz. Buna yönelik bir dizi tedbir aldık. Bir yandan darbecilerle mücadele ettik bir yandan bu Meclis çalışarak Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili çok önemli kararlar aldınız."