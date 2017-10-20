Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin başladığı Afrika açılım politikası süreci ile ilişkilerimiz günden güne gelişmektedir

Gülseli KENARLI-Hakime TORUN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Afrika açılım politikası\"nın sonuçlarının olumlu yönde görülmeye başladığını belirterek, \"İşbirliğinin sadece siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda değil bütün alanlarda geliştiğini görmekteyiz. 2003 yılı itibari ile Afrika kıtası ile olan ticaretimiz 3.6 milyar dolar seviyesindeyken bugüne geldiğimizde bu miktar 25 milyar dolara çıkmıştır. Bu da Afrika açılım politikamız, ilişkileri geliştirme kararımızın ne kadar isabetli olduğunu açık şekilde göstermektedir. Türkiye\'nin başladığı Afrika açılım politikası süreci ile ilişkilerimiz günden güne gelişmektedir\" açıklamasında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, \"Türkiye-Afrika Ülkeleri Eğitim Bakanları Konferansı\"nda konuştu. Yıldırım, \"Prensibimiz Afrika kalkınsın Türkiye kalkınsın. Afrika ülkelerinin sahip olduğu doğal zengin kaynaklar, insan gücü bütün kıtalar arasında en fazla genç nüfusa sahip olması Afrika\'nın dünya ekonomisinde siyasetin de önünü her gün hissettirmektedir. Afrika\'daki başarı küresel bir başarı olacaktır. Afrika ülkelerinin kalkınma girişimlerine Türkiye olarak her bakımdan destek verme kararlığındayız. Kalkınma çabalarına desteğimizi sürdüreceğiz. Bu konferansta amaç, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında özellikle eğitim alanında iş birliğini geliştirilmesi eğitim sistemleri hakkında bilgi aktarımı sağlanması uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ terör örgütüne karşı işbirliğinin arttırılarak devam ettirilmesi. Türkiye Maarif Vakfı ile birlikte eğitim alanında hangi projeleri hayata geçireceğimiz konusu bütün ayrıntıları ile değerlendirildi\" diye konuştu.

\"2019 YILINDA ÜÇÜNCÜ KEZ TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ\'Nİ DE İNŞALLAH İSTANBUL\'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ\"

Yıldırım, \"2019 yılında üçüncü kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi\'ni de inşallah dünya şehri İstanbul\'da gerçekleştireceğiz. Bu zirvede bugüne kadar yapılan işleri ve gelişmeleri gözden geçirip, eksiklikleri tespit edip, geleceğe yönelik yol haritasını belirlemiş olacağız\" dedi.

\"AFRİKA AÇILIM POLİTİKASI SÜRECİ İLE İLİŞKİLERİMİZ GÜNDEN GÜNE GELİŞMEKTEDİR\"

\"Afrika açılım politikası\"nın sonuçlarının olumlu yönde görülmeye başladığını vurgulayan Yıldırım, \"İşbirliğinin sadece siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda değil bütün alanlarda geliştiğini görmekteyiz. 2003 yılı itibari ile Afrika kıtası ile olan ticaretimiz 3.6 milyar dolar seviyesindeyken bugüne geldiğimizde bu miktar 25 milyar dolara çıkmıştır. Bu da Afrika açılım politikamız, ilişkileri geliştirme kararımızın ne kadar isabetli olduğunu açık şekilde göstermektedir. Türkiye\'nin başladığı Afrika açılım politikası süreci ile ilişkilerimiz günden güne gelişmektedir\" açıklamasında bulundu.

\"AFRİKA ÜLKELERİYLE KARŞILIKLI FAYDA TEMELİNDE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEKTİR\"

Yıldırım, Türkiye-Afrika ilişkilerinin karşılıklı fayda temelinde devam edeceğini vurgulayarak, \"Türkiye\'nin gerek Afrika ülkeleriyle ikili düzeyde, kıtanın geneliyle ortaklığı, her geçen gün artarak güçlenmekte ve kurumsal bir yapıya dönüşmektedir. Dostluk bağlarımızın giderek güçlendiğini, iş birliğinin sadece siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda değil, bütün alanlarda geliştiğini görmekteyiz. Türkiye kendi tecrübesini, kendi birikimini, sahip olduğu imkan ve kaynakları, Afrika ülkeleriyle karşılıklı fayda temelinde paylaşmaya devam edecektir\" diye konuştu.

\"FETÖ İLE MÜCADELE, YURT İÇİNDE YURT DIŞINDA HİÇ KESİNTİYE UĞRAMAKSIZIN DEVAM EDİYOR\"

FETÖ ile mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında devam ettiğini belirten Yıldırım, \"15 Temmuz ihanetinin sorumluları olan FETÖ ile mücadele, hem yurt içinde hem de yurt dışında hiç kesintiye uğramaksızın devam ediyor. Bu bağlamda yurt içinde bu örgütle iltisaklı bütün kurumlar, okullar ve her türlü STK\'lar kapatıldı. Yurt dışında da özellikle Afrika\'daki dost ve kardeş ülkelerden Türkiye\'nin bu terör örgütü ile mücadelesine verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ama henüz iş bitmemiştir. Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki bu örgüt sadece Türkiye\'ye zarar vermedi, günün birinde imkan ve şartlar oluştuğunda sizin ülkenize de zarar vereceğinden zerre kadar endişemiz yoktur. Bu bakımdan bu örgütle bağlantılı yapıların dikkatle izlenmesi, bunların teröre sağladığı finansal kaynağın önlenmesi çok ama çok önemli\" ifadelerini kullandı.

\"200 FETÖ İLTİSAKLI OKULUN FAALİYETLERİNE SINIRLANDIRILMA GETİRİLMİŞ\"

Yıldırım, \"Görüşmeler sonucunda 100\'ü Afrika\'da olmak üzere yaklaşık dünyanın değişik ülkelerinde 200 FETÖ iltisaklı okulun faaliyetlerine sınırlandırılma getirilmiş ya kapatılmış ya Maarif Vakfı\'na devredilmiş ya da devletin kontrolüne geçmiştir\" dedi.

\"TÜRKİYE UNESCO\'DA AFRİKA ADINA DA FAALİYETLER SÜRDÜRMEK İÇİN SEÇİMLERE ADAY\"

Yıldırım, \"2017- 2021 dönemi yürütme kurulu adaylığına Türkiye talip olmuştur. UNESCO\'da Afrika adına da faaliyetler sürdürmek için 8 Kasım 2017 tarihinde yapılacak seçimlere yürütme kurulu adaylığımıza siz değerli ülkelerden destek talep ediyoruz\" dedi.



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