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Başbakan Yıldırım: Türk askeri, asker kılığına girmiş alçaklara hak ettiği dersi verdi

"Türkiye zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktı, inşallah gelecek yılımız bugünden çok daha güzel olur"

01 Ocak 2018 00:06

 Başbakan Binali Yıldırım, Isparta Eğridir Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda askerlere hitap etti.  "Bayrağını, vatanını seven Türk askeri, polisi ve vatandaşımız, asker kılığına girmiş alçaklara hak ettiği dersi hep beraber verdi" diyen Yıldırım, ""Türk ordusu mazlumların ordusudur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun barışın, güvenliğin, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiye zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktı, inşallah gelecek yılımız bugünden çok daha güzel olur."

"Terör denen illete tarihin en ağır darbesini sizler vurdunuz ve ülkemizi daha güvenli hale getirdiniz. Komandolar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin simgesi olmuştur."

"Komando zoru hemen başarır, imkansız biraz zaman alır. Allah hepinizden razı olsun.Bayrağını, vatanını seven Türk askeri, polisi ve vatandaşımız, asker kılığına girmiş alçaklara hak ettiği dersi hep beraber verdi."

"Türk ordusu mazlumların ordusudur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun barışın, güvenliğin, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır."

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