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Politika

Başbakan Yıldırım: Terörü hortlatmaya çalışanlar avuçlarını yalasın

"Daha fazla insanımızın yüzünü güldüreceğiz"

04 Kasım 2017 16:58

Erzincan'da temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu millet asla ve asla ne FETÖ'cülere ne bölücülere ne de DEAŞ'çılara fırsat vermeyecek" dedi.

Yıldırım, Erzincan'da Kemaliye-Dutluca Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "Vatanın, milletin birliği, beraberliği, kardeşliği için elimizde ne imkan varsa evelallah sonuna kadar kullanacağız. Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın. Bu millet asla ve asla ne FETÖ'cülere ne bölücülere ne de DEAŞ'çılara fırsat vermeyecek" ifadesini kullandı.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Yıldırım, "Bizim onlara laf yetiştirecek zamanımız yok. Gece gündüz çalışacağız. Daha fazla insanımızın yüzünü güldüreceğiz. Sizlerin ayağının taşa dokunmaması için her türlü hizmeti yapacağız. Çıkmışlar, Türkiye'yi şikayet ediyorlar. 'Türkiye'de güvenlik yok' diyorlar. Bir insan memleketini şikayet eder mi? Yazık günah... Bu memleket hepimizin. Burada sevinçte de kederde de bir olacağız, iri olacağız birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu

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