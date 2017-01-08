Başbakan Yıldırım: Terör örgütleri bölgenin meselesidir

Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Terör örgütlerinin bütün bölgenin meselesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "PKK'nın Şengal'da yapılanması asla kabul edilemez" dedi.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Barzani'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin önemli olduğunu aktardı.

Yıldırım, Barzani'nin ziyaretinin darbeyi gerçekleştirmekle suçlanan ve 'FETÖ' olarak bilinen 'Fetullah Gülen Terör Örgütü'ne karşı net ve anlamlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

Erbil'deki temaslarda terörle ortak mücadele ile ekonomik işbirliği ve yatırımların konuşulduğunu aktaran Başbakan Yıldırım, IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), PKK ve FETÖ'nün bütün bölgenin meselesi olduğunu vurguladı:

"Hem DEAŞ hem PKK hem de FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da Suriye'nin de meselesidir.

DEAŞ'a karşı bir operasyon yürütüyoruz. Hedefimiz bu sapık örgütü ortadan kaldırmak. Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir."

"PKK eşittir PYD eşittir YPG" diyen Başbakan Yıldırım, PKK'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade etti:

"PKK'nın ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar kabul edilemez. Örgütün Şengal'da yapılanması asla kabul edilemez. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye değil sizin de güvenlik meselenizdir. Irak'ın da merkezi hükümetin de bir güvenlik meselesidir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz."

Diğer yandan PYD'nin Suriye bölgesinden oldu bittiler yapmasına asla müsaade gösteremeyiz. Orada yaşayan peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler. Adeta bir işgal içindeler.

Adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş isim değiştirerek işin esasını deştiremezsiniz. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki, her olaydan sonra bir örgüt adı duyuyoruz. Ama bunları yediğimizi zannetmesinler."