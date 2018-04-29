Başbakan Yıldırım tarih verdi; 10 gün içinde çıkıyor: Bunun adı imar barışı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin genelinde imar sorunu bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin genelinde var olan bir sorun var. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Binası var elektriği yok, binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz, bunun adı imar barışıdır" dedi.

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Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İzmir Ticaret Odası'ndaki (İZTO) özel meclis toplantısında yaptığı konuşmada, görevlerine yeni seçilen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Başbakan Yıldırım, iktidara geldiklerinde çevre yolu olmayan İzmir'in şu anda 53 kilometrelik çevre yolunun bulunduğuna, onun da yetmediğine işaret etti. İzmir'in bir numaralı sorunun trafik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ama İzmir'in bütün sorunlarını çöze çöze bugünlere geldiğimiz gibi inşallah bundan sonra da yeni dönemde, 24 Haziran yeni bir dönem, neden yeni bir bir dönem, Türkiye'nin 94 yıllık yönetim sisteminde değişikliğe gitti. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yaptı. Doğrudan, sandıktan vatandaşlarımızın ülkeyi kimin yöneteceğine karar vereceği bir seçim yapacağız. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, yasama meclisini seçeceğiz ve böylece ülkemiz zaman ekonomisini çok daha iyi değerlendiren yeni bir sürece girecek. Bürokratik süreçler hızlanacak, ülkenin, milletin ihtiyacı olan hizmetler çok daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlanacak. Meclisimiz çok daha güçlenecek, ülkenin ihtiyacı olan reformları, kanunları yapacak ve böylece icraya destek verecek, bir yandan da hükümeti denetleme görevini yerine getirecek. İzmir de Türkiye de bugüne kadar ne kazandıysa ülkemizde var olan siyasi istikrar ve güven sayesinde kazandı."

"10 gün içinde imar barışını çıkarıyoruz"

İzmir'deki konutlarının yüzde 62'sini ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapacaklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'nin genelinde var olan bir sorun var. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Binası var elektriği yok, binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışıdır.

Vatandaşımızla barışıyoruz ve bundan sonra da şehirlerimizin daha güzel inşa edilmesi, imar edilmesi için de gereken titizliği gösteriyoruz. Bu bir imar affı değildir, bu imar barışıdır. Mevcut durumu bir anlamda hak sahiplerinin lehine tescil etmektir. Ama vatandaşlarımız eğer binasını yenilemek istiyorsa, kentsel dönüşüme tabi tutmak istiyorsa, gereken bütün imar izinlerini alacak ve buna göre depreme dayanıklı imar planlarına uygun olarak yeniden yapabilecek. Bu Türkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiriyor. Onun için bu çok önemli reform niteliğinde bir düzenlemedir."

Yıldırım, son 15 yılda Türkiye'de 10 milyonun üzerinde vatandaşa istihdam sağladıklarını, İzmir'in bundan aldığı payın 485 bin kişi olduğunu anlattı. İzmir'in gerek küresel yatırımcılar, gerekse yerli yatırımcılar tarafından tercih edilen bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, İzmir'in tarım, turizm, sanayi ve eğitim şehri olduğuna işaret etti.