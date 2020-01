Başbakan Yıldırım: Tam demokrasiyi benimsemek, eğitimde şiarımız olmalı

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, eğitim ve öğretimin, öğrencilerin ruhi ve bedeni sağlıklarını ön planda tutan bir hedefle hareket eden anlayış üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek, \"Tam demokrasiyi benimsemek, farklı düşüncelere daima saygı duymak ve araştırmayı-sorgulamayı vazgeçilmez kabul etmek eğitimde şiarımız olmalıdır\" dedi.

Başbakan Yıldırım, yarın başlayacak 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım, mesajında, çocukları bilgiyi üreten ve insanlığın hizmetine sunan fertler olarak yetiştirmenin, Türkiye\'nin gelişmesi ve ilerlemesi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Başbakan Yıldırım\'ın, yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı şöyle:

\"2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ders başı yapacak olan öğrencilerimizin ve ülkemizin her köşesinde büyük fedakârlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin coşkusunu yürekten paylaşıyorum. Eğitim ve öğretim; öğrencilerimizin ruhi ve bedeni sağlıklarını ön planda tutan, ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle hareket eden bir anlayış üzerine inşa edilmelidir. Tam demokrasiyi benimsemek, farklı düşüncelere daima saygı duymak ve araştırmayı-sorgulamayı vazgeçilmez kabul etmek eğitimde şiarımız olmalıdır. Çocuklarımızı bilgiyi üreten ve insanlığın hizmetine sunan, geleceğin dünyasında söz sahibi olan fertler olarak yetiştirmek ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarına en iyi imkânları sağlamaya çalışan velilerimizin fedakârlıkları ilham kaynağımızdır. Hükümet olarak eğitim için yaptığımız harcamaların tamamını ülkemizin geleceğine yönelik birer yatırım olarak görüyoruz. Tarihimizin en büyük eğitim atılımlarını gerçekleştirmekle yetinmiyor, ülkemizin geleceğini şekillendirecek projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Eğitimin her seviyesinde geleceğe uygun programların uygulanması ve teknolojinin en yüksek seviyede kullanılması için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Büyük Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta kararlıyız. Eğitim fırsatlarından bütün öğrencilerimizin eşit seviyede faydalanması hükümetimizin en çok önem verdiği konulardandır. Bu vesileyle, eğitimin her kademesinde, Türkiye’nin geleceğini emanet ettiğimiz, sevgi, sabır ve özveriyle görevlerini yerine getiren öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, eğitimin niteliğini yükseltme konusunda kendilerine duyduğumuz güveni ifade etmek istiyorum. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, değerli öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bütün eğitim camiasına selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir yıl diliyorum\"