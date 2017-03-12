Başbakan Yıldırım: Tahriklere sakın gelmeyin; vereceğiniz en güzel cevap 16 Nisan'daki 'evet'tir

Başbakan Binali Yıldırım, "Hollanda vatandaşlarımızla buluşmamıza engel olamayacak" dedi. Tahriklere gelinmemesinin altını çizen Yıldırım "Tahriklere sakın gelmeyin; vereceğiniz en güzel cevap 16 Nisan'daki 'evet'tir" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Ülke olarak tarihi bir değişimin eşiğindeyiz. Türkiye'yi büyük hedeflere taşımak için beraber yürümeye var mısınız? Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Yalova'yı hatırlatıyor. Sağ olun, var olun. Yalova bizimle mi? (Evet sesleri) Milletimiz inanıyorum ki değişime bir kez daha "Evet" diyecek.

Ülke sırtındaki yükleri atacak, ayağındaki prangaları sökecek. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Türkiye artık 2002 öncesinin Türkiyesi değil. Biz "Büyük Türkiye" diyoruz, bazıları hala "Küçük olsun, bizim olsun" diyor. Biz daha güçlü bir Türkiye istiyoruz, onlar Türkiye yerinde saysın diyor. Biz Gazi Mustafa Kemal'in 2023 hedeflerine yürüyoruz. 100 yıla 6 yıl var. Bakın 94 yılda Türkiye 65 hükümetle tanıştı.

Bir yıl 6 ay. Bir buçuk yıllık hükümetlerle nasıl olacak. Eğer istikrar olsaydı her beş yılda bir seçim yapılsaydı, bugün 5. hükümet değil, 19'uncu hükümet kurulacaktı. Şimdi soruyorum Yalova; buradan güçlü Türkiye çıkar mı? Buradan sürekli hizmet, sürekli yatırım çıkar mı? Mevcut sistemle hükümetin ömrü bir buçuk yıl bile değil. Bir buçuk yılda hükümet ne yapabilir, hangi sorunu çözebilir?

Bu düzen böyle devam edemez. Yalova, son 15 yılda "AK Parti" dedi. Sağ olun hep arkamızda durdunuz. Ama bunu AK Parti'ye bağlı olmadan, kişilere bağlı olmadan süreklilik arz etmesi lazım. Bu sistemi Recep Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor diyorlar. Bu değişiklik Erdoğan için değil, her doğan içindir. Artık bu milletin boşa harcayacak bir saniyesi bile yok. Bugünlerde bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını hep birlikte izliyoruz. Bazen Avrupa ülkeleri her nedense vatandaşlarımızla buluşmamızdan rahatsız oluyor ve buna yasaklar getiriyorlar. Açık açık buradan söylüyoruz, siz bunu yapmakla "Hayır" kampanyasına destek oluyorsunuz. Uygulanan bu çifte standart Avrupa'nın demokrasisine insan hakları savunuculuğuna büyük zarar veriyor. Terör örgütleri, FETÖ, PKK yandaşları Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezecek, gıkın çıkmayacak, Türkiye'den bakanlar, milletvekilleri gidince onlara izin vermeyeceksin. Yok öyle yağ ma. Vatandaşlarımızla buluşmamıza asla engel olamayacaksınız. Şimdi bakıyoruz bu değişikliğe kim karşı çıkıyor?

HDP, Almanya, FETÖ, Hollanda karşı. Demek ki bu işte bir yanlışlık var, demek ki "Evet" diyeceğiz, sandıkları tıka basa dolduracağız. Dün Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Bu Hollanda, bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak, bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş, ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir, Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir. Ve bir daha ülkemize vatandaşlarımıza karşı buna benzer aymaz hareketlerin olmaması için gereken neyse yapılacaktır.

Bütün gurbetçi kardeşlerimize buradan şunu söylüyorum. Aman tahriklere kapılmayın, provakasyona gelmeyin. Sizin bunlara vereceğini en güzel cevap "Evet" cevabıdır. Bu aziz millet, Türkiye'nin yükselişinin devamı için sandığa gidecek, cevabı verecek. Değişime, istikrara, büyük ekonomiye, daha fazla iş, daha fazla kalkınma, daha büyük hedeflere Yalova hazır mı? (Evet sesleri) Bu arada ben Yalova'ya 2002'den beri değil, 1994'ten beri hizmet ediyorum. Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı yaparken feribot seferleri başlattık. O dönem buranın belediyesi bize karşı çıktı. Bildiğimiz hayır'cı tayfası, istemezükçüleri hep karşı çıktılar. Ama biz, "İnat ettik, yapacağız. Yalovs'yı İstanbul'a bağlayacağız" dedik.

Çünkü biz meydanlara gelip oy isteyen, seçimlerden sonra kaybolanlardan da değiliz. Hesap ortada, hizmet ortada. 15 yılda Yalova'ya 7 milyar yatırım yaptık. Helali hoş olsun. 2002'de Yalova sadece 16 milyon ihracat yaparken, bugün 700 milyon doların üzerinde ihracat yapar hale geldi. Derslik sayısını yüzde 100 artırdık. Adalet sarayını hizmete aldık. 2008'de Yalova'yı üniversite şehri yaptık. Şu anda görüyorsunuz tersaneler bölgesini Yalova'ya kazandırdık. 10 binden fazla insan çalışıyor. "