Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (5)

YILDIRIM: ONLAR KONUŞUR AK PARTİ YAPAR

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere geldiği İzmir\'in Karabağlar ilçesinde miting düzenledi. Eski İzmir Pazar yerindeki mitingde ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuştu, kentsel dönüşüm ve imar barışı hakkında bilgi verdi. Mehmet Özhaseki, Türkiye\'de kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu söyledi. Ardından kürsüye Başbakan Binali Yıldırım, çıktı. \"Bu coşku heyecan 24 Haziran\'ı müjdeliyor Karabağlar\" diyen Başbakan Yıldırım, \"İzmir ufuk şehir İzmir, bin bir güzellikler şehri İzmir, efeler diyarı İzmir, Ege\'nin kalbi İzmir. Sizlere her zaman yanımızda oldunuz. Bütün engelleri sizin desteğinizle aşa aşa geldik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bu günlere geldik. 15 Temmuz\'da Karabağlar ayaktaydı. Cumhurbaşkanına, başbakanına, ay yıldızlı bayrağına sahip çıktı. Demokrasiden hukuk devletinden vazgeçmediniz. Demokrasimiz büyüdükçe ekonomimiz büyüdü, refahımızı arttı. İhracatta rekor kırdı, muhalefete sorarsanız 16 yıldır AK Parti bir şey yapmadı. Böyle söylüyorlar, inanıyor musunuz? Buradan soruyorum ey CHP ey muhalefet Konak tünelini kim yaptı? Çevre yolunu kim yaptı? Adnan Menderes Havalimanını kim yaptı? Onlara konuşur ak parti yapar. Bunlarda hiç utanma kalmamış milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar. Millete sormaz mı kardeşim AK Parti Türkiye\'nin her köşesini imar edip kalkındırırken siz ne yaptınız? 16 senede yan gelip yattınız. Bol bol konuştunuz. Bunlar yaptıklarımızı inkar ediyor. Milletimizi ise AK partiyi 16 yıldır iktidar ediyor. Siz bunlara 24 Haziran\'da hak ettikleri dilden cevap verecek misiniz? Sorunları torunlara bırakmayan parti kimse bu milletin hafızası zayıf diye düşünmesin. Bu milletin hafızası saat gibi işliyor\" dedi.

REKOR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK

AK Parti\'nin iktidarında her alanda atılım gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, \"Hayal bile edilemeyen bir çok projeyi gerçeğe dönüştürdük. İçine kapalı Türkiye\'yi dünyaya açtık. Türkiye\'yi 3.5 kat büyüttük. İhracatta rekorlar kırdık. Bu yıl 4 aylık büyüme yüzde 7.4 gibi rekor büyümeyle gerçekleştirdik. Bu dünyada bir numara. İşsizlik rakamları da açıklandı sonuçlar ümit verici. Bir önceki yılın Mart ayına göre işsizlik yüzde 1.6 azaldı. 430 bin vatandaşımıza yeni iş bulduk ama işimiz bitmedi. İş bulmak için daha çok çalışacağız. Kalem tutması gereken ellerin terörün tuzağına düşmemesi için yapacak daha çok işimiz var\" dedi.

BUNLARIN TEK PROESİ VAR

Muhalefetin tek ortak projesinin olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Şimdi Karabağlar sizlere soruyorum. Muhalefet adaylarının Türkiye\'si nasıl bir Türkiye? Bir vizyonu görüşü var mı? Ülke yararına bir düşüncesi, söylediği güzel söz var mı? Projeleri var mı? Hayalleri var mı? Haklarını yemeyelim. Bir tane projeleri var hepsinin ortak projesi Recep Tayyip Erdoğan\'ı indirmek. Buna güçleri yeter mi? Karabağlar buna izin verir mi? Bunlar yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. Yıkım ekibinin enkazını Pazar günü kaldıralım mı? Biz Türkiye\'yi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Onlar geriye götürmeye çalışıyorlar. Ne diyorlar. \'Türkiye\'yi eski sisteme dönüştüreceğiz\'. Eski sistem kriz demek, darbe demek vesayet, kumpas demek\" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMADIK

Terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, \"Suriye\'de Irak\'ta Kandil\'de yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ, PKK, DAEŞ örgütlerine göz açtırmadık. Göz açtırmayacağız şimdi terör mahallinde bitirmek için Münbiç\'teyiz. Fırat Kalkanı\'ndayız, Afrin\'deyiz. Terör nereye kaçarsa ensesindeyiz. Orada bitireceğiz Türkiye\'yi tehdit eden şer odaklarını bitirmek bizim boynumuzun borcudur. Terör illetini bu milletin yakasından söküp atacağız. Mehmetçik canı pahasına mücadele ederken bu muhalefet adayları nerede? O nerede biliyor musunuz? Edirne\'de terörü destekleyen Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret ediyor bunun hesabını soracak mıyız? Bunlarını ağızlarından FETÖ, PKK terör örgütüne karşı nasıl mücadele edeceğini söyleyeni duydunuz mu? Aklınızı başınıza alın, Karabağların sillesi ağır olur ha, bunları unutmayın. Bunların tek planları vara Recep Tayyip Erdogan\'ı indirmek. Uğraşmayın boşuna o milletin adamı\" ifadelerini kullandı.

İLÇE İÇİN İKİ MÜJDESİNİ AÇIKLADI

Başbakan Binali Yıldırım, Karabağlar için müjdelerinin de olduğunu söyledikten sonra \"İki tane müjdem var. İzmir Demokrasi Üniversitesi\'nin kampüsünü Karabağlar\'da kuruyoruz. Bu iş için 650 dönüm araziyi ayarladık. Askeriyenin kullandığı 450 dönüm araziyi de askeriyeden alıyoruz. Karabağlar\'a Millet Bahçesi yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Salih Omurtak Mahallesi\'ndeki kentsel dönüşümü başlattık bundan sonra yerinde dönüşüm diğer mahalleler içinde birer birer yapılacak\" dedi.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

FOTOĞRAFLI