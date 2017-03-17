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Başbakan Yıldırım: Sizler sadece anayasayı değiştirmeyeceksiniz; darbeler dönemini de tarihe gömeceksiniz

"Evet diyerek Türkiye'nin gücüne güç katacaksınız"

17 Mart 2017 20:17

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'daki referandum mitingi kapsamında Bayburt'ta konuşuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Öyle bir reform yapalım ki artık bu darbeciler bir daha geri gelmesin. Bu zayıf iktidarlar bir daha memleketin başına dert olmasın.  MHP ile birlikte bir anayasa değişikliği yapıp önünüze getirdik. 18 maddelik bu değişiklik şimdi sizin önünüze gelecek. Bayburt destan yazmaya hazır mı?

Siz sadece anayasayı değiştirmeyeceksiniz. Siz aynı zamanda darbeler dönemini de tarihe gömeceksiniz. Evet diyerek istikrarsızlığı sona erdireceksiniz. Evet diyerek zayıf hükümetler dönemini sona erdireceksiniz. Evet diyerek Türkiye'nin gücüne güç katacaksınız.

CHP'nin önceki genel başkanın ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Şimdi bir şarkı yapmışlar, "İnşallah, maşallah, Allah Allah"la doldurmuşlar. Bir yandan kutsalı istismar edeceksin, bir yandan saygısızlık yapacaksın. Peygamberimizin adını ağzınıza almayı bırakın"

 

 

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