Başbakan Yıldırım: Rusya'nın Suriye rejimine karşı duruşunun daha etkili olması yararlı olabilirdi

Rus haber ajansı Ria Novosti'ye mülakat veren Başbakan Yıldırım, Suriye'de akan kanı durdurma konusunda katkı vermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Rejim temsilcileri dürüst değil. Rusya'nın rejime karşı duruşunun daha etkili olması yararlı olabilirdi" diye konuştu. Yıldırım, yerli para biriminin kullanılması konusunda Rusya ile çalışmalara başladıklarını da ifade etti. Avrupa Birliği konusuna da değinen Yıldırım, "Birliğin geleceği ve güvenliği Türkiye olmadan mümkün değil" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, Suriye topraklarında akan kanı durdurmak için katkılarına devam etme niyetinde ancak rejim temsilcileri bu konuda dürüst değiller. Burada, Rusya'nın rejime karşı duruşunun daha etkili olması yararlı olabilirdi ancak ortak çabalarımıza devam ediyoruz" ifadesine yer verdi. Yıldırım, Rus haber ajansı Ria Novosti'ye verdiği mülakatta, iki ülke ilişkileri ve bölgede yaşanan gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşme temposundan memnun musunuz? Moskova'daki müzakerelerde bundan sonra alınacak hangi önlemler konuşuldu?" sorusu üzerine Yıldırım, ziyaretinin, Kasım 2015'teki üzücü olayın ardından üst düzey bir ziyaret olduğunu belirtti. İlişkileri kriz önceki seviyeye çıkarma sürecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasından sonra başladığını hatırlatan Yıldırım, şunları ifade etti:

Putin'in telefonu

"Putin telefon görüşmesinde ülkedeki darbe girişimine karşı olduğunu ve meşru hükümetin yanında olduğunu söyledi. Ticaret hacmimizin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz ve normalleşme sürecini hızlandırmaya çalışacağız. Bu dönemde uygulanan bütün yaptırımların kaldırılması için daha fazla çalışacağız."

"Merkez bankaları çalışıyor"

Başbakan Yıldırım, "İki ülkenin ulusal para ile ticaret yapmaya geçişikonusunda bir ilerleme kaydedildi mi? Bunu engelleyecek unsur var mı?" yönündeki soruya, "Bu meseleyi görüştük. Rus tarafı da bu konuyla çok ilgileniyor. Merkez bankaları bunu hayata geçirmek için çalışmalara başladı bile ve bunun gerçekleşmesi için bazı teknik meseleler üzerinde çalışılması gerekiyor" yanıtını verdi.

Suriye'de çözüm yaklaşımımız aynı

"Moskova'daki müzakerelerde Suriye konusuna da değinildi mi? Rusya veTürkiye'nin Suriye konusundaki tutumları birbirine yaklaştırılabildi mi?" sorusu üzerine Yıldırım, "Bu aşamada birbirimizi daha iyi anladığımız kesin. Suriye krizinin çözümünün geliştirmesi konusunda yaklaşımımız aynı" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu, çifte standart politikasıdır"

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin dondurulduğu anımsatılarak, "Bu durumda Ankara, AB’ye üyelik talebini geri çekmeyi düşünüyormu?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları kaydetti: "Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri çok eskiye dayanıyor. İlişkileri bazen iyi gelişiyor, bazen de krizler yaşanıyor. Her devletle bunlar mümkün, Rusya ile de olduğu gibi. Avrupa Birliği'nin aldığı karar çok önemli değil. Bu durum, yakın zamanda Rus Sputnik ajansına yönelik alınan karar ile aynı. Avrupa Birliği, Sputnik'in yaptığı haberlerden memnun değil, bu yüzden bu ajansı kısıtlamak istiyor. Bir yandan ifade özgürlüğünden bahsediyor diğer yandan bunu sadece kendi lehine kullanıyor. Bu, çifte standart politikasıdır.Ancak Avrupa Birliği'ne üyelik talebimizi geri çekme kararı almadık ve almayacağız. Avrupa Birliği'nin bizim için değil kendi geleceği için attığı adımları iyi düşünmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nin geleceği ve güvenliği ise Türkiye olmadan mümkün değil. Hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile çeşitli alanlarda birleştiği konular var. Bu yüzden karar aldıklarında bu kararların hangi neticeleri doğuracağını iyi düşünmeleri gerekiyor.