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Başbakan Yıldırım, referandum için 50'den fazla ilde miting yapacak

Yıldırım'ın ziyaret edeceği 6 ilde, Erdoğan'ın da bulunması bekleniyor

27 Şubat 2017 02:13

Referandum kampanya programı dünkü AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında netleşen Başbakan Binali Yıldırım, 50'yi aşkın ilde miting yapacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, referandum sürecindeki ilk mitingini Kahramankazan ilçesinde gerçekleştiren Yıldırım, miting programını İzmir'de yapacağı ilçe mitingleriyle tamamlayacak.

Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, ziyaret edeceği Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere 6 ilde eşlik etmesi bekleniyor. 

Özel internet sitesi

AK Parti, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kampanya kapsamında "kararimizevet.com" adresli web sitesi kurdu. 

Mitinglerde hangi yazılı ve görsel materyallerin kullanılacağı ve nasıl hareket edileceğine ilişkin uyarıların yer aldığı sitede, meydanlarda çalınacak şarkılar da bulunuyor. 

Sitede kampanya sürecinde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halka nasıl anlatılacağına ilişkin detaylar da yer alıyor. 

Kurulan siteyle vatandaşların ve teşkilat mensuplarının, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin dokümanlara kolayca ulaşması amaçlanıyor. 

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