Başbakan Yıldırım: PYD ve YPG, Suriye'deki sonuçtan faydalanmaya çalışıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de devam eden iç savaşta PYD ve YPG'nin sonuçtan faydalanmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Ombdusmanlık Sempozyumu'nda konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye'de 3 milyon Suriyelinin olduğunu yineleyerek Avrupa Birliği'ne eleştirilerde bulundu.Yıldırım "Yurtdışından heyetler geliyor, heyetler gidiyor. Sırtımızı sıvazlıyorlar, çok iyi işler yapıyorsunuz diyorlar. 'İyi de kardeşim biraz da iş siz yapın' dediğimiz zaman ortada kimseyi göremiyoruz. Bu sorunu bir ülkenin tek başına halledemeyeceğinin mutlaka görülmesi gerekir. Bugün dünyada mülteci konumuna düşmüş 55 milyon insan var." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"120 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bu büyük probleme duyarsız olmak, sağır olmak, görmezden gelmek hiçbir sorunu çözmez. Eğer dünyada terörü insanlığın başının belası olmaktan kurtarmak istiyorsak, küresel barış, kardeşliğin daim olmasını istiyorsak yapmamız gereken sorunun kaynağına inmektir.

Sorunun kaynağı adaletsizliktir, sevgisizliktir, hoşgörüsüzlüktür. Türkiye olarak bir yandan kendi insanımızın refahı ve mutluluğu için çalışırken, diğer yandan da bölgemizde barışın tesis olması için de amansız bir mücadele veriyoruz.

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Müttefiklere rest

Bugüne kadar sınırlarımızdan bölgeye gitmeye çalışan 50 binden fazla DEAŞ sempatizanını engelleyen ülke Türkiye'dir. 3 bin 500'ün üzerinde DEAŞ mensubunu da tutuklayarak eylem yapmalarının, kan dökmelerinin, insanları katletmelerinin önüne geçtik.

Türkiye terörle mücadelede çok fazla tecrübe kazanmış, bunun acılarını derin bir şekilde yaşamış bir ülkedir.

Şimdi Suriye'de YPG, PYD gibi isimlerle yeni bir arayış içerisinde, yeni bir mevzi kazanma yollarını denemektedirler.

Dostlarımız şunu iyi bilmelidir ki: Hangi ad altında olursa olsun, biz bunları iyi tanırız. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz.

O bakımdan, dost ve müttefiklerimiz iş tutarken, bir kere değil 10 kere düşünmeleri lazım. Kiminle yola gideceklerini karar vermeleri lazım. Ya Türkiye ile devam edeceklerdir ya da terör örgütleriyle yollarına devam edeceklerdir.

Referandumun asıl amacı

16 Nisan'da yapacağımız halk oylamasının temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı olaylar, edindiği tecrübeler ışığı altında bundan böyle istikrarın kalıcı hale gelmesini sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören bir değişiklik getiriyoruz. Bu değişikliğin kabulü halinde zaman kayıpları asgari hale indirecek. Vatandaş, verilen sözlerin iki seçim arasında eksiksiz yapıldığını mutlaka görecek. İstikrarın, güçlü iktidarın ne anlama geldiğini 15 Temmuz gecesi bizatihi gördük."