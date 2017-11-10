T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başbakan Yıldırım Pence ile görüştü 

NEW YORK/9 Ekim,(DHA)-Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile TSİ 19

10 Kasım 2017 00:55

NEW YORK/9 Ekim,(DHA)-Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile TSİ 19.08\'de  Beyaz Saray\'da bir araya geldi. Roosevelt  Salonu\'nda gerçekleştirilen ve 20:20\'de sona eren  basına kapalı görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye\'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç  ile Başbakan Yıldırım\'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer  katıldı.


Görüntü Dökümü:
------------------------
-Görüşmeden detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NEW YORK9 EkimDHABaşbakan Binali Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Mike PenceTSİSarayRooseveltDışişleri Bakanı MevlütEnerjiTabiiBakanı Berat Albayrak Türkiye Washington Büyükelçisi Serdar KılıçBaşbakan Yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24