Başbakan Yıldırım Pence ile görüştü 

NEW YORK/9 Ekim,(DHA)-Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile TSİ 19.08\'de Beyaz Saray\'da bir araya geldi. Roosevelt Salonu\'nda gerçekleştirilen ve 20:20\'de sona eren basına kapalı görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye\'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım\'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.



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