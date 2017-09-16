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BAŞBAKAN YILDIRIM, PAKİSTAN PENCAP EYALETİ BAŞBAKANI ŞERİF'İ KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, bugün Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti

16 Eylül 2017 18:21

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, bugün Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif\'i kabul etti. 
Başbakan Binali Yıldırım, bugün Üsküdar\'da bulunan Vahdettin Köşkü\'nde Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif\'i kabul etti.
Görüşme, saat 14.00 sıralarında başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'ın da katıldığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Şahbaz Şerif\'in konvoyunun köşke giriş yapması
-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konvoyunun köşke giriş yapması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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