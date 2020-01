Başbakan Yıldırım: Okul öncesi zorunlu eğitimi önümüzdeki dönem hayata geçireceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlere verilecek öğle yemeği programında konuştu. Yıldırım, okul öncesi zorunlu eğtimin önümüzdeki yıl hayata geçirileceğini açıkladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

15 Temmuz alçak darbe girişiminde hayatını kaybeden 248 vatan evladımız var, 2194 gazimiz var. Onlar arasında öğretmenimiz Yusuf Elitaş ve yine öğretmenimiz Ramazan Konuş... Bu şehit öğretmenlerimizin eşleri de bugün bizimle beraberler. Hacer Hanımın konuşmasını hep beraber dinledik. Çok duygulandırıcı, hepimizi o karanlık geceye götüren hikayesini dinledik. Onlar, bir kalkışma sedasını duyunca korkmadı. "Öleceksek bugün ölelim" diye ana, eş ve çocukla beraber gecenin karanlığında bu ülkenin geleceği için, bu vatanın selameti için hiç tereddüt etmeden meydana indiler. Tıpkı diğerleri gibi. Yusuf Elitaş öğretmenimiz de meydanlardaydı. Onlar şehadet şerbetini içti, bu ülkeyi alçaklara teslim etmediler. Gerek bölücü terör örgütüyle mücadelede, gerek darbe kalkışmasında hayatını kaybeden, şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde atandığı görev yerine giderken bölücü alçak terör örgütünün meydana getirdiği patlamada şehit olan Oğuz Uysal öğretmenimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Daha yüzlercesi, binlercesi, bu ülke için şehadet şerbeti içen herkese Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugüne kadar tahtaya yazdığınız her harf Türkiye'nin geleceğine bir değer kalktı. Sınıflarımızda yankılanan her ses, yarınlarımızda da yankı bulmaya devam edecek. Vaktiyle kara tahtaya yazılanlara okumuş, öğrendiklerini deftere yazmış küçük bir öğrenciyken öğrendiklerim, benim en kıymetli hazinem olmuştur. Çocuklarımıza tarihimizi öğretme konusunda daha titiz olmak mecburiyetindeyiz. Çocuklarımız eleştirel düşünebilmelidir. Farklılıklara saygı duymayı, her farklı düşüncenin kültürümüze zenginlik kattığının bilincinde olmaları çok ama çok önemlidir. Bayrak sevgisinin güçlenmesi için ilk adımın öğrencilik yıllarında atılması gerekiyor. İnsan hakları konusunu önemsiyoruz, her çocuğumuz insan hakkı bilinciyle yetişmeli ve hakkına sahip çıkabilmelidir. Çocuklarımız hem evrensel olanı hem de yerel olanı birlikte öğrenmelidir.

Her çocuk biriciktir, her çocuk keşfetmeyi bekleyen bir evrendir. Çocuklarımızın ilgili ve yeteneklerinin keşfedilmesinde en büyük rehberlik görevi şüphesiz siz anne ve babalarındır. Bakanlığımız ve bütün teşkilatımız sizlere her türlü hizmet ve desteği vermek için 7 gün 24 saat hazırdır. Öğretmenlerimize hak ettiği değeri vermek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu meslek bir sevda işidir. İşine aşık olmayan başarılı olamaz. Para her şey değil, madde her şey değil.

Hiçbir öğretmenimizin amacı insanları öldüren, vatanına, ülkesine ihanet eden yarının yetişkinleri eğitmek değil. Sizin amacınız ülkeyi yarınlara taşıyacak, baş öğretmen Mustafa Kemal'in izinden gidecek yetişkinler yetiştirmektir. Eğitim camiamızın en seçkin kişileri olan siz öğretmenlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Baş aktör daima sizlersiniz, siz nasıl şekillendiriyorsanız çocuklar yarına o şekilde yürüyor. Bunun bilincinde olduğunuzdan eminim ve görevinizin hakkını vermek için gayret gösterdiğinize eminim. Değerli öğretmenlerim, bütün çocuklara bakışımız aynıdır. Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmek gibi bir lüksümüz yoktur. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızı ne bölücülere, ne FETO'culara asla ve asla kurban etmeyeceğiz. Hiçbir öğrencimiz veya eğitim çalışanımız etnik kimliği sebebiyle dışlanmayacak. Her türlü ayrımcılığın karşısında olacağız. Birliğimizi bozmaya çalışan kötü yapılanmalara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz.

15 Temmuz'da ülke olarak yaşadığımız acıları bir daha yaşamamak için bütün terör unsurlarını eğitim kurumlarımızdan temizliyoruz. Ardahan'da Hakkari'de, Şırnak'ta, İstanbul'da, İzmir'de Türkiye'nin dört bir yanında bin bir zorluklarla görev yapan sizlersiniz. Emeğiniz büyük, bizlerde hakkınız çok. Öğrencisi ağladığında gözyaşını silen, öğrencisi açken üzülen tokken sevinen yine sizlersiniz. Öğrencilerinin başarılarını anlatırken gözlerinin içi gülen yine sizlersiniz. Tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Emekli olup kalbi hala okullarda atan öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Bugün benim ilkokul öğretmenim, Galip Kumbar, bugün sağlık sorunu olmasına rağmen burada. Eşim Semiha Hanım'ın öğretmeni Turhan Çelik de burada. Göreve yeni başlayan genç öğretmen arkadaşlarımıza çıktıkları bu meşaketli yolculukta başarılar diliyorum.

14 Kasım 1928'de Baş Öğretmen unvanı alan gazi Mustafa Kemal ile birlikte tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle Van depreminde kaybettiğimiz 75 öğretmenimizi de bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Terör nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'da şehit olan tüm öğretmenlerimizin yakınlarına el ele vererek mutlaka sahip çıkacağız. Hepiniz bu mutlu gününüzde tekrar tebrik ediyorum. Bir de hatıramı sizinle paylaşmak isterim. Amcamın yanında kalıyorum, ben amcama yük olmamak için yatılı öğretmenlik sınavına girmeye karar verdim. Girmek için okul müdürüne başvuruda bulundum. sınav için kağıt veriyorlar kimlik gibi. O kağıdı almak için gittim kağıdım yok. Nerede, kağıt müdür beyde dediler. Müdür bey niye benim kağıdımı alsın dedim, bir gün sonra kapısını çaldım. Hasan Çelik, coğrafya dersimize de giriyor. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Şöyle gözlüğünü çıkardı baktı bana. Ne var dedi? Efendim dedim, ben öğretmen olmak istiyorum, yatılı öğretmenlik sınavına gireceğim. Giriş belgesi de sizdeymiş dedim. Bana baktı baktı, kağıdı da aldı yırttı çöpe attı. Sen öğretmen olmuyorsun hadi git dedi. Bana bak dedi, görmüyor musun dedi, hadi öğretmen olmuyorsun dedi. O kadar çok istiyorum, o kadar çok ağladım. Ama bazen olaylar sizin dışınızda gelişiyor.

Lisede de fizik öğretmenim yönlendirdi beni. Ailem "Bize doktor lazım, hastane kapılarında sürünüyoruz. Hepimizin hayatı kurtulur" dediler. O telkinlere rağmen fizik hocamın yönlendirmesiyle üniversite hayatımızın ne yöne gideceğimizi belirledi. Önümüzde böyle bir gerçeğimiz var, demek ki bazı şeyleri yeniden gözden geçirmemiz lazım. Özeleştiri yapmamız lazım. Biz yöneticiler olarak, siz öğretmenler olarak öğrencilerimizin sadece bilgi yüklü olmasına müsade etmemeliyiz. Altın nesil için sihirli bir anahtarımız var, bunlar için çalışmalara devam edeceğiz. Bütün ülkemizin kokularını, renklerini Ankaramızda buluşturduğunuz için şükranlarımı sunuyorum.