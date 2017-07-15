Başbakan Yıldırım: O gün gelecek…

Başbakan Binali Yıldırım, "Şehit Mustafa Cambaz Yerel Medya Özendirme Yarışması" ödül töreninde konuştu. Yıldırım, "Bu darbeye yeltenen alçaklar, ebetteki hesabını sonuna kadar verecekler, öyle tişörtüne kahraman yazmakla kurtulacaklarını, meydan okuyarak bu işten sıyrılacaklarını zannediyorlar. Alnında hain yazanın, göğsünde kahraman yazsa neye yarar. Bu alçaklar yurt dışındaki, akıl hocalarına güveniyorlar. Onlara sürekli rüya tabirleri ütopik menkıbeler, formüller göstererek morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. O gün gelecek hepsinin maskesi düşecek. Hukuk devleti içiresinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar" dedi.

“Bu meseleyi uluslararası hukuka taşımak için her türlü çirkinliği, rezilliği ortaya koyuyor”

Yıldırım, "İki şeyin peşindeler bu meseleyi uluslararası hukuka taşımak için her tülü çirkinliği, rezilliği ortaya koyuyorlar. 'Adil yargılanma yapılmadı, savunma hakkımız tam olarak verilmedi' demek istiyorlar. Bu iki mazereti de onların elinden alacağız. İlk savunmalarını istedikleri kadar yapsınlar. Sabırlı olacağız. Sonunda inşallah adalet tecelli edecek. Hiçbir şey cezasız kalmaz. Hak ettikleri cezayı hukuk içerisinde alacaklar. 15 Temmuz'u iliklerimize kadar yaşadık" açıklamasında bulundu.

“Medya o gece hakikaten çok iyi bir sınav vermiştir”

Yıldırım, yerel medya temsilcilerine hitaben, "Darbecilere darbenin vurulduğu günün adı 15 Temmuz. Medya o gece hakikaten çok iyi bir sınav vermiştir. Bir kez daha yerel, ulusal, sosyal medyaya ve bütün medya mecralarına teşekkür ediyorum. Sizden isteğimiz, talebimiz, bu konuda şehitlerimizin ruhunu rahatlatmak adına, gazilerimizin adına lütfen bu konuları işlerken Türkiye'de olduğunuzu, Türkiye'de bu işlere tanık olduğunuzu ve bu konuda yapılmaya çalışılan saptırmalara, yönlendirmelere karşı lütfen tavır alın, karşılık verin ve bizlerle teması sürekli devam ettirin. Olumlu olumsuz bütün yönleri, bildiklerimizi sizlere anlatmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

“Dünyanın her tarafında algı operasyonlarını yapıyorlar”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, "FETÖ mağdurları edebiyatından tutun da örtülü darbe diyerek gerçeği en acı şekilde gizleyen bir takım senaryolara kadar dünyanın her tarafında algı operasyonlarını yapıyorlar. Bunun neresi kontrolü darbedir? Buna kontrollü darbe diyerek temize çıkarmaya çalışmak en az bunlar kadar bu suça ortak olmak demektir. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz" diye konuştu.