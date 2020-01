Başbakan Yıldırım New York'ta finans ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü

Nafiz Albayrak / New York, 10 Kasım (DHA) - ABD’deki temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, New York\'ta ülkenin önde gelen finans ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

New York’ta Lotte New York Palace otelde finans kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileriyle görüşen Başbakan Yıldırım, daha sonra ABD\'nin önde gelen şirket yöneticileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Görüşmelerin yapıldığı otelden, konaklamakta olduğu otele yürüyerek geçen Başbakan Yıldırım, otel girişinde Türk vatandaşlarından yoğun ilgi gördü.

Finans kuruluşları temsilcileriyle yapılan görüşmede Başbakan Yıldırım’a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır ve Mustafa Şentop, Türkiye\'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut eşlik etti.

Daha sonra şirket yöneticileri ve yatırımcılarla bir araya gelen Başbakan Yıldırım, Pepsico, UPS, Raytheon, Coca Cola, GE Aviation, Credit Suisse, Accenture, Motorola, Amazon, Citi Group, Deutsche Bank ve IBM gibi şirketlerin temsilcileri ile görüştü.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı bildirilen bu görüşmede ise Başbakan Yardımcısı Şimşek, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Muş, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şentop ve Bozkır, Türkiye\'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye\'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ve TYDTA Başkanı Ermut da yer aldı.

Görüşmelerin ardından, New York’ta kalmakta olduğu otele yürüyerek geçen Başbakan Yıldırım, otel önünde, New York ve çevresinde yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Yıldırım ellerinde Türk ve Amerikan bayrakları ile kendisini desteklemeye gelen kişilerle ayaküstü söyleşerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım’ı karşılayan küçük kalabalık, \"Kırmızı, beyaz, en büyük Türkiye\" \"Dik dur eğilme, bu millet seninle\" sloganları attı. Yıldırım, kendisine sunulan bir buket çiçek demetini de kendisini görmek için Los Angeles’tan New York’a gelen bir kadına hediye etti.

Görüntü dökümü

- Başbakan Yıldırım\'ın otel önünde karşılanması

- Türk vatandaşların Başbakan Yıldırım\'a sevgi gösterileri