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Dünya

Başbakan Yıldırım Münih Güvenlik Konferansı'nda

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Şubat (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım, 16-18 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen 54

17 Şubat 2018 14:01

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Şubat (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım, 16-18 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen 54. Münih Güvenlik Konferansı’nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile birlikte Türkiye’yi temsil ediyor.
Bu yıl 21 hükümet ve devlet başkanının ve 80’den fazla ülkeden dışişleri ve savunma bakanının katıldığı konferansta en önemli gündem maddeleri Suriye, AB’nin geleceği, AB’nin Rusya ve ABD ile ilişkileri, Ortadoğu’daki ihtilaflar, Körfez ülkeleri arasındaki gerilimler, siber güvenlik ve Kuzey Kore ile yaşanan nükleer ihtilaflar.
Toplantıya katılacak isimler arasında İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da bulunuyor.
Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen, güvenlik politikaları konusunda karar alıcıların katıldığı bir platform olan Münih Güvenlik Konferansı karşıt fikirlerde olan, hatta savaşan taraflardan hükümet temsilcilerini, uzmanları bir araya getirebilmesi açısından önemli bir platform olarak görülüyor.

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