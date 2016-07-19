Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'den ortak basın açıklaması: Türkiye bir beladan kurtulmuştur

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli darbe girişimine karşı ortak basın açıklaması yaptı. Bahçeli, "Siyasi iktidarın alabileceği, darbenin bütün unsurlarını ortadan kaldırabilecek gayretlerinin yanında olacağımızı ifade ettik. Türkiye bir beladan kurtulmuştur ve huzurunuzda bir kez daha Sayın Başbakan’a teşekkür ediyorum" dedi. Binali Yıldırım da, "Mesele memleket olunca gerisi teferruattır. Bir kez daha bize verdiği destekten, katkıdan dolayı ülkemiz adına, milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yıldırım, Bahçeli ile görüşmesinden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelmişti.

Devlet Bahçeli:

Sayın Başbakanımızın daveti üzerine son günlerde yaşanmış olan sıcak gelişmeler üzerinde bizleri çok yönlü bilgilendirme fırsatını kullanarak önümüzdeki değerlendirmelerde ışık tutabilecek yaklaşımlar ortaya koymuştur. Özet olarak, 15 Temmuz günü gece başlayan ve Türkiye’yi bir felakete götürebilecek olan bir darbe teşebbüsü, mevcut siyasi iktidarın kararlı ve dik duruşu sayesinde çok kısa süre içinde engellenmiştir. Bu halkımızda memnuniyet yaratmıştır, siyasi kurumlar arasında dayanışma ruhunu güçlendirmiştir ve çok kısa süre içinde darbenin sonuçları net görünmemekle beraber önemli ölçüde tehlike boyutundan uzaklaştığı görülmektedir. Normal hayat devam etmektedir. Siyasi iktidarın alabileceği, darbenin bütün unsurlarını ortadan kaldırabilecek gayretlerinin yanında olacağımızı ifade ettik. Türkiye bir beladan kurtulmuştur ve huzurunuzda bir kez daha Sayın Başbakan’a teşekkür ediyorum.

Binali Yıldırım:

15 Temmuz’daki darbe kalkışması, milletimizin kararlılığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle engellenmiştir. Ancak işimiz bitmemiştir, az önce Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi yapacak çok işimiz var. Bu girişimin ilk anından itibaren Sayın Genel Başkan telefonla arayarak her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etmiş ve ülkemizin, milletimizin beraberliği yönünde açık bir ifade ortaya koymuştur. Bundan sonra yapacak işimiz var. Önümüzdeki günlerde yapacağız. Gerek bölücü terör, gerek darbe girişimleri halkın gündemini işgal etmekten çıkarılacak.

Mesele memleket olunca gerisi teferruattır. Bir kez daha bize verdiği destekten, katkıdan dolayı ülkemiz adına, milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.