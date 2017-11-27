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Dünya

Başbakan Yıldırım Londra'da

Aynur Tattersall /Londra,26 Kasım,(DHA)- Başbakan Binali Yıldırım  İngiltere Başbakanı Theresa May'in davetlisi olarak İngiltere'nin Başkenti Londra'ya gitti

27 Kasım 2017 00:34

Aynur Tattersall /Londra,26 Kasım,(DHA)- Başbakan Binali Yıldırım  İngiltere Başbakanı Theresa May\'in davetlisi olarak İngiltere\'nin Başkenti Londra\'ya gitti. 
 
Başbakan Yıldırım ziyaret kapsamında İngiltere Başbakanı May ile yapacağı görüşmenin yanı sıra dev şirketlerin CEO\'ları ile de temas kuracak. Başbakanlık\'tan edinilen bilgiye göre Yıldırım\'ın  İngiltere Başbakanı Theresa May ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin olacağı kaydedildi. May\'le yapılacak görüşmede ikilinin siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik, savunma gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak\'taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularını ele alacağı kaydedildi. 

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