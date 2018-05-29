Başbakan Yıldırım: Kürtlerin de Türklerin de PKK, FETÖ gibi bir sorunu var

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse yapıyoruz" ifadelerini kullanarak, PKK denen proje örgütün, bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne biliyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var" dedi.

Partisinin Siirt Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşan Yıldırım, "Size Cumhurbaşkanımızın, Türkiye sevdalısı liderimizin, eniştenizin, Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" ifadesini kullandı.

Kutlu yolculuğa Siirt'ten başladıklarını vurgulayan Yıldırım, Siirt'in "muhtar bile olamaz" diyenlere karşı Erdoğan'ı 9 Mart' 2003'te yüzde 85 oyla milletvekili seçerek siyaset sahnesine çıkardığını anımsattı.

Yıldırım, Siirt'in bugün de milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastığını, meydandaki coşkunun bunun kanıtı olduğunu söyledi.

AKP olarak başından beri bölücülüğe, teröre ve kardeş kavgasına asla müsaade etmediklerini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında hiç ama hiç fark gözetmedik. Her bölgemize ihtiyacı doğrultusunda hizmet götürdük, teşvikler yaptık. Yıllarca ihmal edilen konuları ele aldık, hepsini çözdük. Kardeşlik köprüleri yaptık, red ve inkar politikasını kabul etmedik. Biz anamızın, babamızın kim olduğunu seçmiyoruz. Bizi yaratan Rabbimizdir. Peygamberimiz, kitabımız bir. İster Kürt ister Türk ister esmer, sarışın olalım, ister mavi gözlü olalım ister ela gözlü olalım. Farklılıklarımız her zaman bizim zenginliğimizdir."

"Özgürlükler ve haklar konusunda asla taviz vermeyeceğiz"

Başbakan Yıldırım, farklılıkların olabileceğini ama gözlerden akan yaşın renginin aynı, acının, sevincin ortak olduğunu vurguladı.

Üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü benimsediklerine dikkati çeken Yıldırım, "Özgürlükler ve haklar konusunda asla taviz vermeyeceğiz. Güvenlik esastır ama en kutsal hak yaşam hakkıdır. Güvenlik esastır ama güvenlik uğruna özgürlüklerden asla vazgeçmek yoktur. Sonuna kadar özgürlük. Kürtlüğünüz ile iftihar edin, Arap'sanız Araplığınız ile övünün ama bir şeyi unutmayalım. Ay yıldızlı bayrağımız hepimizindir, 81 milyonundur. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlettir bizi bağlayan. Gerisi bizim zenginliğimizdir." ifadesini kullandı.

PKK ve 'FETÖ'

Şırnak'tan Van'a Siirt üzerinden geçecek yola ancak yeni başlayabildiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Niye gecikti? Terör yüzünden. Terör kaynaklarımızı kuruttu, kalkınmamızı geciktirdi. Terör evlatlarımızın, gençlerimizin geleceğini kararttı. Peki bu teröristler ne diyor? 'Biz Kürtlerin sorunlarını takip ediyoruz, çözüyoruz' diyorlar. Kürtlerin sorunlarıyla bunların alakası yok. Kürtlerin damlarını başlarına yıkıyorlar. Hatırlayın, Diyarbakır, Şırnak, İdil, Nusaybin'de sizin evlerini başınıza yıkan bunlar değil mi? Bakın ben bir şey söyleyeyim. PKK denen proje örgütün, bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne biliyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse yapıyoruz. Terör sorununu çözmek için sivil vatandaşlarımızı ve hain teröristleri birbirinden tamamen ayırıyoruz. Bizim sorunumuz bu PKK'yı milletle aramızdan çıkarmak. Bunu da çıkardık elhamdülillah."

"Yavrularımız geleceğe bakıyor, dağa bakmıyor"

Yıldırım, terörün şiddet sarmalında en fazla acıyı Kürtlerin çektiğini, en fazla Kürt gençlerin katledildiğini hatırlattı.

Başbakan Yıldırım, "Çocukları kandırarak dağa çıkaranlar en çok bu memleketin evlatlarına zarar vermediler mi? Şimdi artık dağa çıkaramıyorlar. Dağa çıkışlar bitti. Yavrularımız geleceğe bakıyor, dağa bakmıyor. Çünkü dağda gözyaşı, zulüm var." diye konuştu.

"Bunların vatan, bayrak, millet sevgisi yok"

Terörün can evinden vurduğu anaların acılarının dinmesini istediğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"24 Mayıs 2016'da Başbakan olarak tayin edildiğimde, bölücü terörü bu milletin gündeminden çıkaracağız, milletim rahat olsun dedim. Bugün terör Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır, Siirt'in gündeminden de çıkmıştır. Annelerin gözyaşlarını dindirecek ve terörün gençlerimizi kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Artık evlatlarınızı kandıramıyorlar, dağa çıkaramıyorlar, çıkaramayacaklar. Devlet ile millet arasına fitne tohumları bundan sonra ekemeyecekler. Aramıza giremeyecekler. Kürt kardeşimin gönlüne sevgi, samimiyet ekiyoruz. Kardeşliğin filizlendiğini de burada görüyorum. Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil. Mesele Türkiye'nin güçlenerek büyümesini geciktirme, mesele Türk insanının zenginliğinin, her alanda gelişmesinin hazmedilememesi."

Bu örgütlerin proje örgütü olduğunu, bunların ipinin dışarıdakilerin elinde bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bunların asla ve asla vatan, bayrak, millet sevgisi yok. Bunlar öldürmekten, kandan, zulümden başka hiçbir şey bilmezler, hiçbir iş yapmazlar. Hiçbir sorun büyüyen Türkiye'yi engellemeye çalışan küresel güçlerle çözülmez. Küresel güçler sadece sorunları daha da artırır. Varsa sorunumuz yine kendimiz çözeceğiz. Beraber konuşacağız, çalışacağız. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Biz bize benzeriz. Birlikte değerliyiz, anlamlıyız, hep birlikte Türkiye'yiz." diye konuştu.

"Siirt havalimanını yeniliyoruz"

Siirt'in gençlerinin silah değil kalem tutacağını belirten Yıldırım, "Siirt'in bir havalimanı var ama doğru düzgün çalışmıyor. Bir süredir kapalı biliyorsunuz. Şimdi havalimanını yeniliyoruz. Tamamen yeniliyoruz, yeni baştan yapıyoruz. Yaz kış, iyi havada kötü havada artık uçak inişi olacak, havaalanı açık olacak. 15 Ağustos'ta havalimanını açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Yıldırım, 15 yıl önce Siirt'te sadece 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 120 kilometreye ulaştığını, 360 bin dolar olan yıllık ihracatının geçen sene 28 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Zengin bakır yataklarına sahip Siirt'te bakır işleme fabrikası kurulacağını ve bunun için yaklaşık 5 milyar liralık yatırım yapılacağını ifade eden Yıldırım, 5 bin kişinin bu fabrikayla istihdam edileceğini anlattı. Yıldırım, "Yasin Aktay hocamız, bu proje için çok gayret etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Siirt'te 5 hastane inşa edildiğini aktaran Yıldırım, Eruh'a da hastane yapacaklarını belirtti. Yıldırım, Siirt'teki ambulans sayısının 43 olduğunu vurguladı.

Başbakan Yıldırım, şehrin içme suyu problemini de kökünden çözdüklerine işaret ederek, 15 yılda 8 milyar lira yatırım yaptıklarına değindi.

AKP'nin "Sorunları çözen, dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren bir parti" olduğunu belirten Yıldırım, "AK Parti sorunları, torunlara havale etmeyen partidir. Laf değil icraat yapan partidir." diye konuştu.