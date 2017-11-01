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 BAŞBAKAN YILDIRIM : KARADENİZ'İN KUZEYİNDE BİR KOSTERİMİZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BATMIŞTIR

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili konuştu

01 Kasım 2017 14:41

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili konuştu. Başbakan Yıldırım, \"Maalesef Karadeniz\'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır. 11 personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İnşaallah personele sağ sağlim ulaşırız. Ben bir kez daha bu olaydan dolayı da gemide bulunan personelin yakınlarına geçmiş olsun diliyorum. Arama kurtarma çalışmaları inşaallah başarıyla tamamlanmış olur\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Yıldırım gemi açıklama

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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