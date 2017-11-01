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 Başbakan Yıldırım: Karadeniz'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır

  Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN  Binali Yıldırım Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili konuştu

01 Kasım 2017 14:43

 

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN  Binali Yıldırım Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili konuştu. Başbakan Yıldırım, \"Maalesef Karadeniz\'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır. 11 personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İnşaallah personele sağ sağlim ulaşırız. Ben bir kez daha bu olaydan dolayı da gemide bulunan personelin yakınlarına geçmiş olsun diliyorum. Arama kurtarma çalışmaları inşaallah başarıyla tamamlanmış olur\" dedi. 

(FOTOĞRAF)

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