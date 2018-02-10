Başbakan Yıldırım: İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu

Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu" dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerinin devamında, "Helikopterin herhangi bir dış müdahaleyle düştüğü konusunda elimizde kesin bir delil yok, belge yok" ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada düşen helikopterin kazakırıma uğradığı belirtilerek, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmasında, "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü" açıklamasını yapmıştı.

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