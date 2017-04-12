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Başbakan Yıldırım, ‘hayır’la karşılandı

Yıldırım'ı 'hayır'la karşılayanlar arasında CHP'li Bayır da vardı

12 Nisan 2017 02:15

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de çalışmalarını sürdürürken yolda 'hayır'la karşılaştı.

Sözcü'nün haberine göre, Yıldırım partisinin düzenlediği mini miting için İzmir’in Buca İlçesi’ne gitti. Yol boyunca seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Yıldırım, hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşınca şaşırdı. Yıldırım, seçim otobüsü Buca’dan geçerken “Hayır” pankartları ile karşılaştı.

Menderes Caddesi üzerindeki ‘Demokrasi ve Hayır Evi’nde bulunan yüzlerce vatandaş, Yıldırım’ın geldiğini görünce yolun iki yanına geçti.

Vatandaşlar, Yıldırım’ı taşıyan otobüs önlerinden geçerken ellerindeki “Hayır” yazılı pankartları kaldırdı. Büyük bir Türk bayrağı açan İzmirliler, Yıldırım’ın geçtiği esnada “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı.

Eyleme CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da katıldı. Karşılaştığı bu tablo üzerine vatandaşları selamlamayı kesen Yıldırım yoluna devam etti ve Buca’nın Forbes Caddesi çıkışında mini miting yaparak vatandaşlara seslendi.

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