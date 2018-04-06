Başbakan Yıldırım: Gözlerine baktığınızda petrol görürsünüz

Moğolistan Devlet Ulusal Yönetim Akademisi tarafından kendisine verilen fahri doktora töreninde, konuşan Başbakan Binali Yıldırım, şu anda dünyanın birçok ülkesinin Orta Doğu'da bulunduğu belirterek "Orta Doğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda petrol görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, ne yazık ki insanı göremiyorsunuz" dedi.

Devlet Ulusal Yönetim Akademisince Başbakan Binali Yıldırım'a fahri doktora tevdi edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmaya, akademinin rektörü, yöneticileri ve hocalarına fahri doktora unvanı için teşekkürlerini sunarak başladı.

Türkiye'nin bütün ülkelerle dostluk, akrabalık, kardeşlik münasebetleri kurduğunu, bu ilişkilere tek taraflı çıkar gözlüğüyle bakmadığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz münasebet kurduğumuz ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerine değil insanını merkeze alan bir dış politika anlayışıyla hareket ediyoruz. Bizim ülkelerle ilişkilerimize baktığımız zaman göreceğiniz şey insanlıktır, dostluktur. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir ulusu esareti altına almamış daima insanlığın huzuru için çalışmış bir milletin evlatlarıyız. Şu anda dünyanın birçok ülkesi Orta Doğu'da. Orta Doğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda petrol görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Suriye'de birçok devlet, binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun' anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor."

"Ne Birleşmiş Milletler ne Amerika ne Avrupa"

Başbakan Yıldırım, Suriye'de çatışmaların başladığı andan itibaren kapıları mağdur, masum ve zulüm gören bütün insanlara aştıklarını anımsattı.

Savaşların, karışıklığın olduğu bölgelerden gelen 3,5 milyonun üzerinde insanın acısını paylaştıklarını anlatan Yıldırım, "Ne Birleşmiş Milletler ne Amerika ne Avrupa bu mültecilere sahip çıkmadıkları gibi maalesef gerekli desteği de gösterebilmiş değiller. Buna rağmen Türkiye elindeki imkanlarla bu insanların hayata tutunması, geleceğe umutla bakması için elinden gayreti gösteriyor" dedi.