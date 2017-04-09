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Başbakan Yıldırım: "Evet" diyenler ne kadar onurluysa "Hayır" diyenler de o kadar onurludur

"Cumhuriyet hepimizindir"

09 Nisan 2017 18:46

Başbakan Binali Yıldırım,  16 nisan referandum mitingi kapsamında geldiği İzmir'de "'Evet' diyenler ne kadar onurluysa 'Hayır' diyenler de o kadar onurludur" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şehirlerimize hizmet ederken, ölçümüz siyaset olmadı. Sandık kalktıktan sonra oyları bir kenara bırakıp hizmetler yaptık.

Biz İzmir'i korkutan olmadık. Yaşam tarzı üstünden istismar siyaseti yapmadık. Kutuplaştıran, ayrıştıran olmadık. 80 milyonu bir bildik, beraber bildik. Biz güçlü Türkiye için milletimizle hep birlikte hareket ettik, hep birlikte mücadele ettik. Biz memleketimizi, vatandaşlarımızı evetçiler diye ayırmadık. Hiç kimse evet diyenleri, hayır diyenleri ayrıştıramaz.

Biz 9 Eylül 1922'de burada düşmanı denize birlikte döktük. Hiç kimse cumhuriyetimize el, dil uzatamaz. Hiç kimse bu ülke evlatlarını evet dedikleri diye denize dökme tehdidinde bulunamaz. 

Vatandaşımızı 'evet'çiler diye ayırmadık, asla ayırmayız. Hiç kimse 'evet' diyenleri, 'hayır' diyenleri ayrıştıramaz.

Hayır diyenler  Türkiye'ye ne vaadediyor. Hiçbir vaatte bulunmuyorlar, Türkiye'ye ufuk açmıyorlar. Evet demek değişim, dönüşüm, reform, kalkınma, ilerleme, gelişme demektir. Daha fazla demokrasi demek evet demektir, güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, istikrar, istikbal ve istiklal demektir. 

Şimdi bir siyasi parti temsilcisine yakışmayacak tehditler savuruyorlar. İzmirlileri tehdit etmeye hakkınız yok. Haddinizi bilin.

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