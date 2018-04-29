T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Başbakan Yıldırım: Dost bildiğimiz bazı NATO ülkeleri bize karşı ordu kuruyorlar

Başbakan Yıldırım, ABD'nin YPG'nin büyük bölümünü oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Türkiye-Suriye sınırında koruma gücü oluşturma planına tepki gösterdi. Yıldırım, "Dost bildiğimiz bazı ülkeler hem de NATO içinde olanlar bize karşı terör

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin, büyük bölümünü Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte Türkiye sınırında koruma gücü oluşturma planına tepki gösterdi. Yıldırım, "Dost bildiğimiz bazı ülkeler hem de NATO içinde olanlar bize karşı terör faaliyeti yürütenlerle beraber bir ordu kuruyorlar" dedi.

Ankara'da Anadolu Yayıncılar Derneği 3. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuşan Yıldırım, NATO'nun sınırlarının, Türkiye'nin güney sınırları olduğunu vurguladı.

"NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı?" diye soran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendi sınırımızı koruruz. Her türlü ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz."

Başbakan Yıldırım, "Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz" dedi ve bu çağrısını "Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz? Yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor" ifadelerini kullanarak yaptı.

Bugüne kadar egemenlik haklarından zerre kadar taviz verilmediğini de vurgulayan Başbakan "Bundan sonra da hiçbir güç ayyıldızlı bayrağı indiremez, bu ezanları dindiremez, bu milleti bölemez, ayrıştıramaz" diye konuştu.

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyon Cumartesi günü Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıklamıştı.

Koalisyonun Halkla İlişkiler Ofisi, Reuters haber ajansına gönderdiği e-postada, Sınır Güvenlik Gücü'nün yarısının SDG'lilerden oluşacağını doğrulamıştı.

SDG'nin ana gövdesini Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazar günü yaptığı konuşmada, kurulacak sınır gücünü "terör ordusu" olarak nitelendirmişti.

Erdoğan, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. TSK, Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekât her an başlayabilir" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan Yıldırım ABD YPGSuriye Demokratik GüçleriTürkiye-SuriyeYıldırımNATOBaşbakan Binali Yıldırım ABDKürt Demokratik Birlik PartisiHalk Savunma BirlikleriTürkiyeAnadolu Yayıncılar DerneğiAnadolu MedyaTöreni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24