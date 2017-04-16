Başbakan Yıldırım: Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açıldı

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçlarına ilişkin olarak "Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açıldı" değerlendirmesini yaptı. Yıldırım, "Kimsenin kalbi kırık olmasın. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz" dedi.

Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde seçim sonraları gelenekselleşen balkon konuşması yapan Yıldırım, sözlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek başladı.

Referandum sonucunun 'evet' olarak sonuçlandığını vurgulayan Yıldırım, "Aziz vatandaşlar, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ oylaması ‘evet’le neticelenmiştir. Cenabı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek katılımla sandık başına giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Halkoylamasının güvenliğini sağlayan bütün güvenlik teşkilatımıza ve bütün kamu görevlilerine milletim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bilmeyen öğrensin. Duymayan duysun. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Bölücü hainler, aklına koysun. Kardeşiz. Tek vücut, tek bir milletiz.

Aziz vatandaşlar, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ oylaması ‘evet’le neticelenmiştir. Cenabı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek katılımla sandık başına giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Halkoylamasının güvenliğini sağlayan bütün güvenlik teşkilatımıza ve bütün kamu görevlilerine milletim adına teşekkür ediyorum.

Sandık görevlilerine, müşahitlere teşekkür ediyorum. İlk kez sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum. Huzur içinde neticelenen bu oylama demokrasi tarihmizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir.

Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Herkes emin olsun ki, çıkan bu sonucu halkımızın refahı, huzuru için, en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler aziz milletim.

Erdoğan'a teşekkür

Türkiye’nin demokrasisine sahip çıkan, bütün vatandaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkür ve bir selam. Kurucu genel başkanımız, liderimiz, sayın Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.

Kendisini buradan defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgiyle saygıyla bütün teşkilatım adına selamlıyorum. Demokratik tercihin ortaya çıkması için hepimiz çok çalıştık. Çok gayret ettik. Bu sürede sahaya çıkan herkese ülkem adına, milletim adına, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum. Heyacanınızla, coşkunuzla, kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anayasa değişikliğinin hazırlanmasında beraber çalıştığımız MHP Genel Başkanı sayın Devlet Başkanı ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum.

Ayrıca bu süreçte diğer partilerimize halk oylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Evet, değerli yol arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Durmak yok, kaldığımız yerden yola devam ediyoruz.

"Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açıldı"

Elbette farklı düşüncelerimiz olacak. Ama neticede birliğimizi beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak, hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir. Meydanlarda farklı şeyler söyledik, millete farklı şeyler anlattık. Ama son sözü millet söyledi, evet dedi, noktayı koydu. Yola çıkarken söylediğimiz gibi halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç başımızın tacıdır dedik.

Halkımız seçimini yapmış, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke, bu millet artık hiçbir vesayete hiçbir tahriki müdahaleye hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye’ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir.

"Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir"

Bu seçimler, Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Meşru siyasi alandaki rekabet, birlik ve bütünlüğümüzü asla bozamaz, bozamayacaktır.

Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Açıkça söylüyorum, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye’dir. Kazanan aziz milletimdir. Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Sandıktan bizim tercihimiz ‘evet’ çıktığı için mutluyuz. Milli irade ile aynı yönde olmak büyük bir şereftir. Bu büyük mutluluğa gölge düşürecek her türlü davranış ve yorumdan elbette kaçınacağız.

Bizde öteki beriki yoktur. Kimsenin kalbi kırık olmasın. 26 Şubat’ta Kahraman Kazan’da başlattığımız bu maraton başarıyla sonuçlandırılmıştır. Cumhurbaşkanımız bu süreçte birçok ilde, anadoluda vatandaşlarımızla kucaklaştı. Kampanya bütün şehir meydanlarında bir bahar şölenine dönüştü.

"Toplumun bütün renkleri, tercihleri, ifade ederek meydanlara döküldü"

Toplumun bütün renkleri, tercihleri, ifade ederek meydanlara döküldü. Ülkemize, Türkiye’mize, birliğimize beraberliğimize sahip çıktılar. Yine bu süre içerisinde Türkiye’ye müdahil olmak isteyenler, bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Şimdi önümüze bakacağız.

Şimdi işimize bakacağız, şimdi milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız. Gerekli hazırlıkları yapıp çalışarak yeni yönetim sistemini yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz. Bugün, demokrasi kazandı. Bugün, millet kazandı. Bugün, hukuk devleti kazandı. Bugün, yurt içinde, yurt dışında yaşayan 83 milyon vatandaşımız kazandı.

Bu sistem değişikliğiyle beraber birliğimizi beraberliğimizi daha çok güçlendireceğiz. İç ve dış düşmanlarla mücadelemiz daha da şiddetlenecek ve Türkiye’yi terörden arınmış, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlamlaştırmış örnek lider ülkeler arasında birlikte sokacağız.

Demokrasiyi ve hukuk devletimizi daha da sağlam temellere oturtacağız. Bütün vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu gözümüz gibi koruyacağız. Evet diyenler de birdir, aynı şekilde değerlidir. Evet diyen, hayır diyen bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Hepsini sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

Biz biriz, beraberiz, birlikte Türkiye’yiz. Bütün farklılıklarımızla bir bütünüz. Bu uzun kampanya döneminde her an yanımda olan, destek veren, değerli eşim Semiha hanımefendiye ve aileme çok teşekkür ediyorum. Bu sonuç milletimiz için geleceğimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bütün milletimize, yol arkadaşlarımıza, kadın teşkilatlarımıza, gençlik teşkilatlarımıza, Ak Parti teşkilatlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah’a emanet olun."