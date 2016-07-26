Başbakan Yıldırım, darbe girişimine direnen vatandaşları kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimine karşı koyan vatandaşların adlarını tarihe altın harflerle yazdırdıklarını belirterek, "Her biriniz Anadolu kadınının ruhunu, Anadolu insanımızın asilliğini ölümsüz hale getirdiniz" dedi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, darbe girişiminde, canları pahasına sokaklara çıkan ve darbeye karşı gelen vatandaşları kabul etti.

Yıldırım, Malatya'da darbecilerin bıraktığı tankı kullanan Mustafa Özbey, Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan Metin Doğan, darbe girişimine karşı kamyonla Taksim'e çıkan Şerife Boz, eşi Şenol Boz ve komşusu Gülseher Yüksel ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Türk milletinin darbe girişimi gecesi destan yazdığını, o gece her bir vatandaşın birer kahraman olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Direnişin simgesi haline gelmiş kahramanlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Sizler adınızı tarihe altın harflerle yazdırdınız. Her biriniz Anadolu kadınının ruhunu, Anadolu insanımızın asilliğini ölümsüz hale getirdiniz." diye konuştu.

Vatandaşlar da ülkenin bir daha böyle acılar yaşamaması temennisinde bulunup, vatan ve bayrak için her zaman teyakkuzda olacaklarını dile getirdiler.