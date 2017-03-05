Başbakan Yıldırım: CHP, HDP her yeniliğe karşılar, bunlar kara tren solcusu

Başbakan Binali Yıldırım "Gün ayık olma günüdür; Cezayir'i böldüler, bizi de aynı tuzağa çekmek istiyorlar" dedi. CHP ve HDP'yi her yeniliğe karşı olmakla niteleyen Yıldırım "CHP, HDP her yeniliğe karşılar, bunlar kara tren solcusu" diye konuştu.

Yıldırım, IŞİD ve PKK ile olan mücadelenin bitene kadar süreceğini vurgulayarak "Söz veriyorum DEAŞ da PKK da FETÖ'de bitecek" ifadesini kullandı.

Bingöl'de konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu ülkede darbeler dönemi bitmiştir. Bu ülke kolay kurulmadı. İstiklal Savaşı'nda Türkü, Kürtü, Zazası, Çerkezleri, Arapları, Romanları bir oldu, beraber oldu, omuz omuza verdi, zaferi kazandı, Cumhuriyeti birlikte kurduk. Askeri kılığına girmiş 3-5 haine bu vatanı teslim edecek göz var mı bizde? 1000 yıldır bu topraklardayız, daha nice nice yıllar bu topraklarda yaşayacağız.

Kardeşlikle bugünlere geldik, kenetlendik, zorlukları birlikte aştık, sevinçleri birlikte paylaştık. Herkes özgürlük içinde, kendi geleneklerini yaşayacak, dilini konuşacak, ibadetini de yapacak. AK Parti olarak 14 yıldır, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunun mücadelesini veriyoruz. Ret politikalarını, inkar politikalarını elimizin tersiyle ittik. Demokrasimizi geliştirdik, yasakları tek tek kaldırdık. Bu güzel ülkenin bütün vatandaşlarını birinci sınıf vatandaş kabul ettik. Teröre karşı amansız mücadele verdik. Türk-Kürt arasında girmeye çalışan alçak PKK terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Türk de bizim, Zaza da bizim, Kürt de bizim, Laz da bizim. Zazaca da bizim, Türkçe de bizim, Kürtçe de bizim, Lazca da bizim. Biz birlikte Türkiye'yiz.

Gün ayık olma günüdür. Cezayir'i zamanında ikiye böldüler. Müslüman Cezayir arasında fitneyi soktular. Bizleri de aynı tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Tuzakları fark edelim. Hükümetimiz bu memlekette yatırım yaparken, şantiyeyi basıp iş makinelerini yakanlar en çok zararı size veriyorlar. Havalimanını Bingöl'e yaparken neler çektim neler... AK Parti hükümeti olarak annelerin yürek acısını dindirmeye çalışıyoruz. Terörün can evinden vurduğu annelerimizin acısı dinsin istiyoruz.

Cazibe merkezileri programı ile birçok teşvik uyguladık. Bingöl'e iki büyük fabrika kuruluyor. Bingöl'e entegre yem fabrikası ve ilaç fabrikası kurulacak. Gençlere yeni iş imkanları kazandırılacak. Devleti kaybetmenin ne demek olduğunu Suriye'de görüyoruz. Küresel güçleri bizleri devletsiz, yersiz, yurtsuz bırakma gayretine girdikler.

"DEAŞ da PKK da bitecek"

Tünelin ucunda ışık göründü, teröre büyük darbe vuruldu. Artık can çekişiyorlar. 16 Nisan'dan sonra bu örgüt bitecek. Bu milletin düşmanı katiller Kandil'deki sözde ağababaları 'Sandıktan evet çıkarsa biz biteceğiz' diyorlar. Biteceksiniz, korkunun ecele faydası yok. Sandıktan evet de çıkacak, FETÖ de PKK da, DEAŞ da bitecek.

"Vereceğiniz her evet oyu 12 Eylül Anayasası'nın kalan izlerini de yok edecek"

Cumhurbaşkanılığı sistemi ile işler daha hızlı ilerleyecek. Türkyie bu sistemle 2023 hedeflerine ulacak. Muhalefet diyor ki tek adam rejimi kurulacak. Bu kocaman bir yalan. Siz 5 yıl için seçeceksiniz. Beğenmezseniz seçmezsiniz. Külliyen yalan bu. 'Bu sistem Erdoğan için geliyor' diyorlar, bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir. ABD'de de buna benzer bir sistem var. ABD'de tek adam işbaşında orada diktatörlük mü var?

"Bunlar ahbap çavuş"

Cumhuriyet kurulalı 94 yıl geçti. 4 senede bir seçim olsa, bugün 24'üncü hükümet kurulacaktı. Ama şimdi 65'inci hükümetteyiz. Zayıf hükümetler yüzünden, darbeler yüzünden hükümetler süresini tamamlayamamış. Bu şekilde hizmetler hep geri gitmiş. Enerjimiz, kaynaklarımız heba olup gidiyor. Gezi olayları, yargı darbesi, 15 Temmuz derken, ülke vakit kaybediyor. 16 Nisan'da öyle bir gür sesle evet diyeceğiz ki Türkiye'de artık sorun çıkaran bütün kesimler cevabını alacak.

16 Nisan'a bir de HDP karşı çıkıyor. Bunlar ahbap çavuş. Kara tren solcusu bunlar. Her yeniliğe karşı bunlar. CHP, HDP ne zaman bu ülkenin hayrına bir iş yaptılar? Ne zaman ülke hayrına olan bir işe evet dediler? Millet 16 Nisan'da bunlara öyle bir ders verecek ki... Bu anayasa değişikliğine FETÖ de, PKK da DEAŞ da karşı. Şimdi bazı ülkeler de karşı çıkmaya başladılar.

Ama Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü durduramayacaklar. İstikrar, huzur kalıcı hale gelecek, ekonomimiz uçacak. Terörle mücadelemiz güçlenecek. Demokrasimizin standardı yükselecek. Uzlaşma kültürü yayılacak. Ayrı gayrı olmayacak. Hepimiz kardeş olacağız. Hükümetler hızlı karar alacak. Reformlar çok daha hızlı yapılacak.

14 yılda Bingöl'e tam 10 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde okullarımızı yeniledik. Öğrencilerimize yardım yaptık. Bingöl Üniversitesi'ni kurduk. Yeni yurtlar açtık. Devlet hastaneleri yaptık. 5544 konut inşa ettik. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Erzincan-Bingöl arasına bölünmüş yol yapıyoruz. 5 baraın yapım çalışmaları devam ediyor. Bingöl Meydanı'nı yeniden düzenliyoruz. Bingöl'ün asma köprsünü yapıyoruz."