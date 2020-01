Başbakan Yıldırım: Bundan sonra 1000 yıl, bu Meclis'e kim el uzatırsa akıbeti aynı olacaktır

Cuntacı askerler tarafından düzenlenen darbe girişimine nedeniyle olağanüstü gündemle toplanan Meclis'te bir konuşma yaptı. Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve çok sayıda yüksek yargı mensuplarının yanı sıra, diplomatlar ve STK'lardan da bir çok ismin katıldığı toplantıda, "Milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan vatandaşlarımızı kutluyorum. Millete darbe yapmaya kalkanlar darbeyi kendisi yemiştir. Bundan sonra 50 yıl, 100 yıl, 1000 yıl, bu Meclis'e kim el uzatırsa akıbeti aynı olacaktır. Bunlar asker değil, asker kılığında teröristlerdir" dedi. "Peygamber ocağı TSK’nın vatanını, milletini, bayrağını seven, demokrasiye gönülden bağlı her subayının, her astsubayının, uzman, erbaş ve erlerinin alınlarından öpüyorum" diyen Yıldırım, "Darbe karşısında dünyaya örnek olacak bir duruş sergileyen basın yayın organlarına, medya temsilcilerine özellikle teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gazi meclisin değerli başkanı, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, yüksek yargının çok değerli başkanları, değerli misafirler, saygıdeğer milletvekilleri, konuşmamın başında şu muhteşem dizeleri bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal, ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal, hakkıdır hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Dün gece milletin bağımsızlığını, namusunu korumak için sokağa çıkan, tankların önünde birer kahraman olarak dikilen, o mübarek kanlarıyla bayrağın hürriyetin, milletinin istiklalini muhafaza eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, mekanları cennet olsun diyorum. Hepsini bu yüce Meclis’in çatısı altından, saygıyla şükranla selamlıyorum. O kahramanların ailelerine özellikle sesleniyorum. Üzülmeyin, hüzünlenmeyin, onlar peygamberlikten sonra en büyük rütbeye ulaştılar. O kahramanların isimleri de yaşayacak, kabirleri nur, mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimi buradan selamlıyorum. Hepsine acil şifalar diliyorum.

Değerli milletvekilleri, milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan aziz milletimi yürekten selamlıyor, böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dirayetli dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Siyasi partilerimize, genel başkanlarına, meclis gruplarına dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımıza, her biri birer Alparslan, Fatih, Selahaddin Eyyubi olan polislerimin alnından öpüyorum. Peygamber ocağı TSK’nin vatanını, milletini, bayrağını seven, demokrasiye gönülden bağlı her subayının, her astsubayının, uzman, erbaş ve erlerinin alınlarından öpüyorum. Darbe karşısında dünyaya örnek olacak bir duruş sergileyen basın yayın organlarına, medya temsilcilerine özellikle teşekkür ediyorum.

O tetiklere basan elleri kırıldı. İnşallah ocakları da ebediyen söndü. Bundan sonra 50 yıl, yüz yıl, bu milletin evine kim el uzatırsa akıbeti aynı olacaktır. Bugün büyük bir badirenin altından 79 milyonun tek yürek olduğu gündür. Bugün AK Parti’nin, CHP’nin, MHP’nin, HDP’nin Meclis dışında ortak bir sesle darbeye hayır dedikleri gündür.

Milletimize, istiklalimize, bayrağımıza, meclisimize yönelik bir saldırıda nasıl bir araya geldiğimizi, nasıl kenetlenebildiğimizi gösterdik. Gece boyunca sergilenen, bugün burada sergilenen çalışma yeni bir sürecin de başlangıcıdır. Bu ruhla biz terörü de yeneriz, yaralarımızı da sararız.

Vatan Caddesi’nde, Kızılay Meydanı’nda, havaalanlarında, AK Parti’liler, CHP’liler, HDP’liler, MHP’liler tek yürek oldular. “Milletin mesajını okuduk” dediler. Bu tarihi dayanışmayı inşallah geleceğe de taşıyacağız. Bir kez daha darbe karşısında kahramanca duran milletime şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."